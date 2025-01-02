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Легенда футболу може придбати проблемний французький клуб

Оливер Кан уже обратился к владельцу Бордо.
Вчера, 22:35
Оливер Кан / Getty Images
Оливер Кан / Getty Images

Бывший президент Марселя Жак-Анри Эйро и Оливер Кан рассматривают покупку Бордо, пишет Sud Ouest.

Напомним, что у знаменитого французского клуба огромные финансовые проблемы, минувшим летом Бордо был понижен в 4-й дивизион Франции.

Как утверждает издание, Эйро еще в декабре связался с владельцами Бордо от лица Кана. Немецкий экс-голкипер ранее не раз заявлял, что хотел бы купить известный клуб.

Есть некоторые проблемы в том, что владелец клуба Жерар Лопес ищет инвесторов, а не покупателей, а Кан и Эйро намерены именно что выкупить Бордо.

В настоящее время клуб находится под конкурсным управлением. Для его возвращения необходимо достичь соглашения с нынешним владельцем о выкупе акций после пересмотра текущих долгов и с обязательством профинансировать план продолжения деятельности.

Ранее также сообщалось, что клубы Ла Лиги готовят иск, если Барселоне позволят дозаявить игроков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бордо Оливер Кан

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