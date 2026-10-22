Реал растоптал Лейпциг
Мадридский Реал победил РБ Лейпциг в домашнем матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27.
Встреча на стадионе Сантьяго Бернабеу завершилась со счетом 4:1.
Хозяева открыли счет на 43-й минуте — отличился Бернарду Силва. В начале второго тайма Арда Гюлер удвоил преимущество мадридцев.
На 83-й минуте Килиан Мбаппе довел счет до крупного, однако концовка встречи получилась результативной для обеих команд. На 85-й минуте Тидьям Гомис отыграл один мяч, но уже через две минуты Ян Диоманде восстановил преимущество Реала в три гола.
Лига чемпионов. 3-й тур общего этапа
Реал — РБ Лейпциг — 4:1
Голы: Бернарду Силва, 43; Арда Гюлер, 52; Килиан Мбаппе, 83; Тидьям Гомис, 85; Ян Диоманде, 87.
Напомним, ранее Комо легко разгромил Манчестер Юнайтед.
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