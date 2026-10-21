iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Комо легко разгромил Манчестер Юнайтед

Манкунианцы продолжают проигрывать.
Вчера, 21:50       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

В среду, 21 октября, Комо принимал дома Манчестер Юнайтед.

Уже сразу на старте матча Пас открыл счет идеальным ударом в девятку ворот Ламменса.

После гола Комо продолжал контролировать игру и создавать моменты, но до конца тайма так и не сумел забить больше.

Зато со стартом второй половины уже Дувикас положил быстрый гол, а менее чем через 10 минут Пас оформил дубль, по сути, гарантировав победу своей команде.

Рамон вскоре довел счет до разгромного, а вышедший на замену Зиркзе все же сумел забить гол престижа.

Статистика матча Комо - Манчестер Юнайтед третьего тура Лиги чемпионов

Комо - Манчестер Юнайтед 4:1
Голы: Пас, 2, 57, Дувикас, 49, Рамон, 76 - Зиркзе, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 2.04 - 1.05
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 11 - 13
Удары в створ: 8 - 4
Угловые: 1 - 4
Фолы: 10 - 11

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру
Интер - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов Интер - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов
Реал растоптал Лейпциг Реал растоптал Лейпциг
Шахтер минимально уступил Интеру Шахтер минимально уступил Интеру

Видео

Интер - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов
Интер - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер сыграет с Интером в Лиге чемпионов, Бавария - Арсенал, матчи Манчестер Юнайтед и Реала
просмотров
Свитолина вылетела с турнира в Ухане
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матча Шахтер - Динамо и других поединков 12-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:54
Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру
Лига Чемпионов00:50
Интер - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:10
Реал растоптал Лейпциг
Лига Чемпионов00:03
Шахтер минимально уступил Интеру
Вчера, 23:50
Лига Чемпионов23:50
Райс спас лондонцев в концовке
Лига Чемпионов23:12
Арсенал потерял свою звезду на старте матча с Баварией
Лига Чемпионов23:09
Фернандеш раскритиковал тактику Манчестер Юнайтед
Европа22:22
Матч ПСЖ — Лион могут перенести из-за беспорядков во Франции
Другое21:51
Швеция планирует запретить въезд российским и белорусским спортсменам
Лига Чемпионов21:50
Комо легко разгромил Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK