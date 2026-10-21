Комо легко разгромил Манчестер Юнайтед

В среду, 21 октября, Комо принимал дома Манчестер Юнайтед.

Уже сразу на старте матча Пас открыл счет идеальным ударом в девятку ворот Ламменса.

После гола Комо продолжал контролировать игру и создавать моменты, но до конца тайма так и не сумел забить больше.

Зато со стартом второй половины уже Дувикас положил быстрый гол, а менее чем через 10 минут Пас оформил дубль, по сути, гарантировав победу своей команде.

Рамон вскоре довел счет до разгромного, а вышедший на замену Зиркзе все же сумел забить гол престижа.

Статистика матча Комо - Манчестер Юнайтед третьего тура Лиги чемпионов

Комо - Манчестер Юнайтед 4:1

Голы: Пас, 2, 57, Дувикас, 49, Рамон, 76 - Зиркзе, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 2.04 - 1.05

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 11 - 13

Удары в створ: 8 - 4

Угловые: 1 - 4

Фолы: 10 - 11

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