Комо легко разгромил Манчестер Юнайтед
В среду, 21 октября, Комо принимал дома Манчестер Юнайтед.
Уже сразу на старте матча Пас открыл счет идеальным ударом в девятку ворот Ламменса.
После гола Комо продолжал контролировать игру и создавать моменты, но до конца тайма так и не сумел забить больше.
Зато со стартом второй половины уже Дувикас положил быстрый гол, а менее чем через 10 минут Пас оформил дубль, по сути, гарантировав победу своей команде.
Рамон вскоре довел счет до разгромного, а вышедший на замену Зиркзе все же сумел забить гол престижа.
Статистика матча Комо - Манчестер Юнайтед третьего тура Лиги чемпионов
Комо - Манчестер Юнайтед 4:1
Голы: Пас, 2, 57, Дувикас, 49, Рамон, 76 - Зиркзе, 90+1
Ожидаемые голы (xG): 2.04 - 1.05
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 11 - 13
Удары в створ: 8 - 4
Угловые: 1 - 4
Фолы: 10 - 11
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