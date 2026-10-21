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Футбол

Арсенал потерял свою звезду на старте матча с Баварией

Букайо Сака получил глупую травму.
Вчера, 23:12       Автор: Андрей Безуглый
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

Вингер Арсенала Букайо Сака получил травму.

Напомним, что сейчас в Мюнхене лондонский играет против Баварии.

Уже на 10-й минуте матча Букайо Сака был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

Англичанин отдал пас и сразу упал на газон, держась за ногу. Его заменил Эберечи Эзе, который впоследствии забил гол.

На момент написания новости счет в матче 1:1.

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