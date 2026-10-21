Швеция планирует запретить въезд российским и белорусским спортсменам

Шведские власти рассматривают возможность отказа в выдаче виз российским и белорусским спортсменам, даже если международные федерации разрешат им участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Правительство Швеции выступает против допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям на территории страны. Сейчас власти анализируют юридические основания для отказа в выдаче им виз.

"Существует очевидный риск того, что это может привести к нормализации российской агрессии против Украины", — заявил министр по вопросам миграции Йохан Форсселл.

Вопрос актуален в преддверии чемпионата мира по лыжным видам спорта, который пройдет в шведском Фалуне в феврале-марте 2027 года. Программа турнира включает лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) уже предоставила нескольким российским спортсменам нейтральный статус, позволяющий им претендовать на участие в соревнованиях.

Шведская лыжная ассоциация и Шведская спортивная конфедерация поддерживают недопуск россиян и белорусов к соревнованиям в стране. Лыжная ассоциация заявила, что придерживается этой позиции с начала полномасштабного вторжения россии в Украину и считает, что ограничения должны действовать, пока продолжается война.

Напомним, оккупант и участник двух Олимпиад был ликвидирован в Украине.

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