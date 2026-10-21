iSport.ua
Русский Українська
Другие

Оккупант и участник двух Олимпиад был ликвидирован в Украине

Велогонщик Сергей Кучеров, выступавший на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне, погиб во время участия в войне против Украины.
Сегодня, 19:38       Автор: Сергей Носенко
Кучеров - крайний справа / Getty Images
Кучеров - крайний справа / Getty Images

О смерти спортсмена сообщили спортивные организации окупантов.

Так. по информации федерации велоспорта тульской области, Кучеров погиб во время участия в так называемой специальной военной операции. При этом обстоятельства его гибели не уточняются.

Кучеров представлял россию на Олимпиадах 2008 и 2012 годов. Он специализировался на трековом велоспорте, неоднократно становился чемпионом страны в индивидуальном и командном спринте, а также завоевывал медали на этапах Кубка мира.

До вступления в оккупационную армию он входил в число лидеров сборной и участвовал в чемпионатах мира.

Напомним, недавно львовянка Максименко выбила вторую россиянку подряд.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кучеров Война России против Украины

Статьи по теме

Швеция планирует запретить въезд российским и белорусским спортсменам Швеция планирует запретить въезд российским и белорусским спортсменам
"Повезло, что квартира уцелела": чемпионка мира по фехтованию рассказала о последствиях атаки рф "Повезло, что квартира уцелела": чемпионка мира по фехтованию рассказала о последствиях атаки рф
Дом Усика пострадал в результате российской атаки Дом Усика пострадал в результате российской атаки
Ракета попала в квартиру семьи Ястремской в Одессе Ракета попала в квартиру семьи Ястремской в Одессе

Видео

Быстрая деклассация: Дюбуа за два раунда расправился с Уордли - видео боя
Быстрая деклассация: Дюбуа за два раунда расправился с Уордли - видео боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер сыграет с Интером в Лиге чемпионов, Бавария - Арсенал, матчи Манчестер Юнайтед и Реала
просмотров
Свитолина вылетела с турнира в Ухане
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матча Шахтер - Динамо и других поединков 12-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Комо и Галатасарай оформили разгромы, Шахтер играет с Интером
просмотров

Последние новости

Европа22:22
Матч ПСЖ — Лион могут перенести из-за беспорядков во Франции
Лига Чемпионов22:15
Лига чемпионов: Комо и Галатасарай оформили разгромы, Шахтер играет с Интером
Другое21:51
Швеция планирует запретить въезд российским и белорусским спортсменам
Лига Чемпионов21:50
Комо легко разгромил Манчестер Юнайтед
Формула 121:21
В Катаре ответили на слухи об отмене Гран-при Формулы-1
Бокс20:48
Тайсон и Мейвезер могут провести бой: известна дата
Европа20:22
Умер бывший капитан сборной Грузии
Украина20:19
Сокол дважды отыгрался, но уступил Кременчугу в серии буллитов
Европа19:45
Бывшего вратаря ПСЖ ограбили во второй раз
Велоспорт19:38
Оккупант и участник двух Олимпиад был ликвидирован в Украине
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK