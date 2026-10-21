Велогонщик Сергей Кучеров, выступавший на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне, погиб во время участия в войне против Украины.

О смерти спортсмена сообщили спортивные организации окупантов.

Так. по информации федерации велоспорта тульской области, Кучеров погиб во время участия в так называемой специальной военной операции. При этом обстоятельства его гибели не уточняются.

Кучеров представлял россию на Олимпиадах 2008 и 2012 годов. Он специализировался на трековом велоспорте, неоднократно становился чемпионом страны в индивидуальном и командном спринте, а также завоевывал медали на этапах Кубка мира.

До вступления в оккупационную армию он входил в число лидеров сборной и участвовал в чемпионатах мира.

Напомним, недавно львовянка Максименко выбила вторую россиянку подряд.

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