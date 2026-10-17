Львовянка Максименко выбила вторую россиянку подряд

Украинская шпажистка Анна Максименко впервые в карьере вышла в финал личных соревнований Кубка мира.

В полуфинале турнира в Касабланке 19-летняя львовянка победила россиянку Айзанат Муртазаеву со счетом 15:12.

Поединок за выход в финал сложился непросто для украинки. Максименко уступала в начале встречи со счетом 1:4, однако затем нанесла пять уколов подряд, вышла вперед — 6:4 — и больше не позволила сопернице перехватить инициативу.

Так украинская фехтовальщица одержала вторую подряд победу над представительницей россии. Ранее Максименко обыграла Анастасию Рустамову и пробилась в полуфинал турнира.

В финале Кубка мира Анна Максименко встретится с победительницей итальянского полуфинала между Робертой Марцани и Альбертой Сантуччо.

Начало решающего поединка запланировано на 22:35 по киевскому времени.

Напомним, ранее чемпионка мира по фехтованию рассказала о последствиях атаки рф на ее дом.

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