Львовянка Максименко выбила вторую россиянку подряд
В полуфинале турнира в Касабланке 19-летняя львовянка победила россиянку Айзанат Муртазаеву со счетом 15:12.
Поединок за выход в финал сложился непросто для украинки. Максименко уступала в начале встречи со счетом 1:4, однако затем нанесла пять уколов подряд, вышла вперед — 6:4 — и больше не позволила сопернице перехватить инициативу.
Так украинская фехтовальщица одержала вторую подряд победу над представительницей россии. Ранее Максименко обыграла Анастасию Рустамову и пробилась в полуфинал турнира.
В финале Кубка мира Анна Максименко встретится с победительницей итальянского полуфинала между Робертой Марцани и Альбертой Сантуччо.
Начало решающего поединка запланировано на 22:35 по киевскому времени.
Напомним, ранее чемпионка мира по фехтованию рассказала о последствиях атаки рф на ее дом.
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