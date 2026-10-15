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"Повезло, что квартира уцелела": чемпионка мира по фехтованию рассказала о последствиях атаки рф

Украинская фехтовальщица Влада Харькова, ставшая чемпионкой мира в 2025 году, сообщила, что ее дом в Киеве пострадал в результате очередной российской атаки.
Сегодня, 14:22       Автор: Сергей Носенко
Влада Харькова / Getty Images
Влада Харькова / Getty Images

Находясь в аэропорту Будапешта перед вылетом в Касабланку, фехтовальщица узнала, что ее дом в Киеве получил повреждения в результате российского обстрела с 14 на 15 октября.

"Моя квартира цела. Одна из немногих, которые уцелели. В этот раз мне "повезло". Подумайте об этом. Меня считают счастливой, потому что моя квартира уцелела после российского обстрела. В какой ужасной реальности мы живем, если называем это удачей?" — написала Харькова.

Спортсменка также обратила внимание на то, что украинские атлеты вынуждены продолжать выступать на международных соревнованиях, несмотря на происходящее в их стране.

"И вот я, украинская спортсменка, от которой ожидают, что я выйду на фехтовальную дорожку, буду соревноваться, поздравлять соперников и соблюдать спортивный этикет. Вести себя так, будто все нормально. Будто мы просто спортсмены из разных стран, которых объединяет любовь к спорту. Россия разрушает наши дома, убивает наших людей и заставляет нас посреди ночи прятаться от ракет", — отметила фехтовальщица.

Харькова подчеркнула, что последствия российских атак нельзя сводить к политическим разногласиям.

"Когда ты стоишь на морозе в четыре утра, потому что тебя могут убить, — это не политика. Когда взрыв повреждает дом, который ты называешь своим, — это не политика. Когда ты не знаешь, будет ли у тебя дом, в который можно вернуться после соревнований, — это не политика. Это война. И в ней есть очевидный агрессор: Россия", — добавила спортсменка.

Влада Харькова — украинская фехтовальщица на шпагах, чемпионка мира 2025 года и двукратная чемпионка Европы. В 2019 году она завоевала серебро континентального первенства в командных соревнованиях, а также побеждала на этапах Кубка мира.

Напомним, украинец выиграл пять боев из шести на старте Кубка мира по фехтованию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Влада Харькова Война России против Украины

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