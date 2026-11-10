Украинцы в Канаде проведут акцию протеста из-за приезда Овечкина на матч НХЛ

Украинско-канадский конгресс (UCC) организует акцию протеста возле арены Canadian Tire Centre в Оттаве во время матча Национальной хоккейной лиги между местными Оттава Сенаторз и Вашингтон Кэпиталз.

Акция получила название No War Crimes in Hockey (Нет военным преступлениям в хоккее). Ее организаторы выступают против политических связей Овечкина с российским руководством. Кроме того, Украинско-канадский конгресс поддерживает призывы ввести санкции против хоккеиста из-за его связей с путиным.

Поводом для новой волны критики стало участие Овечкина в предвыборном видеоролике российской партии «Единая россия» в сентябре. В нем хоккеист появился позади министра иностранных дел рф Сергея Лаврова.

В Вашингтон Кэпиталз объяснили, что Овечкина попросили принять участие в съемках во время его летнего пребывания в россии, где он живет с семьей в межсезонье.

Ранее хоккеист также публично демонстрировал поддержку путину. В 2017 году он объявил о создании движения Putin Team. После начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года Овечкин призвал прекратить войну, но при этом защищал свои отношения с российским президентом, называя его своим президентом и подчеркивая, что сам он спортсмен, а не политик.

Помимо протестной акции, вопрос возможных ограничений в отношении овечкина подняли и на парламентском уровне. Две петиции в Палате общин Канады, спонсорами которых выступили депутаты Либеральной партии Иван Бейкер и Бардиш Чаггер, призывают ввести против хоккеиста санкции, которые могли бы запретить ему въезд в страну.

Матч Оттава Сенаторз — Вашингтон Кэпиталз состоится во вторник, 10 ноября. Для 41-летнего Овечкина это будет первый визит в Канаду после объявления о завершении карьеры по окончании 22-го сезона в НХЛ.

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