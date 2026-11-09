FIFPRO представила символическую сборную 2026 года
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) представила символическую сборную года.
Напомним, что в голосование принимали участие сами футболисты из 73 стран, оценивая результаты в период с с 4 августа 2025 года по 19 июля 2026 года включительно.
В итоге главной сенсацией стало то, что в итоговую команду не вошел действующий обладатель Золотого мяча Харри Кейн.
Символическуя сборная-2026 по версии FIFPRO
Вратарь: Давид Райя (Арсенал, сборная Испании)
Защитники: Нуну Мендеш (ПСЖ, сборная Португалии), Пау Кубарси (Барселона, сборная Испании), Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко)
Полузащитники: Джуд Беллингем (Реал, сборная Англии), Родри (Ман Сити/Барселона, сборная Испании), Витинья (ПСЖ, сборная Португалии)
Нападающие: Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции), Эрлинг Голанд (Ман Сити, сборная Норвегии), Лионель Месси (Интер Майами, сборная Аргентины), Ламин Ямаль (Барселона, сборная Испании)
Ранее также сообщалось, что определился обладатель Golden Boy-2026.
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