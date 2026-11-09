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Футбол

FIFPRO представила символическую сборную 2026 года

Харри Кейн оказался вне топ-11.
Сегодня, 18:50       Автор: Андрей Безуглый
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) представила символическую сборную года.

Напомним, что в голосование принимали участие сами футболисты из 73 стран, оценивая результаты в период с с 4 августа 2025 года по 19 июля 2026 года включительно.

В итоге главной сенсацией стало то, что в итоговую команду не вошел действующий обладатель Золотого мяча Харри Кейн.

Символическуя сборная-2026  по версии FIFPRO

Вратарь: Давид Райя (Арсенал, сборная Испании)

Защитники: Нуну Мендеш (ПСЖ, сборная Португалии), Пау Кубарси (Барселона, сборная Испании), Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко)

Полузащитники: Джуд Беллингем (Реал, сборная Англии), Родри (Ман Сити/Барселона, сборная Испании), Витинья (ПСЖ, сборная Португалии)

Нападающие: Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции), Эрлинг Голанд (Ман Сити, сборная Норвегии), Лионель Месси (Интер Майами, сборная Аргентины), Ламин Ямаль (Барселона, сборная Испании)

Ранее также сообщалось, что определился обладатель Golden Boy-2026.

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