НБА: Лейкерс без Дончича обыграли Детройт, Майами одолели Сакраменто

В ночь на 9 ноября в США состоялся очередной ряд матчей регулярного чемпионата НБА. Филадельфия на выезде одержала победу над Чикаго, а Лейкерс в Детройте неожиданно обыграли Пистонс даже без Луки Дончича.

Миннесота без проблем справилась с Ютой, а Даллас легко разобрался с Бруклином.

Чикаго — Филадельфия — 121:127 (33:34, 28:34, 32:31, 28:28)

Чикаго: Бузелис (19), Гидди (19 + 7 подборов + 15 передач + 5 потерь), Уилсон (18), Смит (17 + 8 подборов + 4 блок-шота), Окоро (12) — старт; Эссанге (10 + 7 подборов), Хокинс (9), Уильямс (7), Джонс (6), Клэкстон (4).

Филадельфия: Браун (29 + 7 подборов), Макси (27 + 7 передач), Джеймс (22), Эмбиид (18 + 10 подборов), Эджкомб (13) — старт; Уокер (9 + 11 подборов), Колдуэлл-Поуп (6), Симмонс (3), Уэйд (0).

Детройт — Лейкерс — 116:121 (14:38, 34:23, 33:27, 35:33)

Детройт: Каннингем (14 + 8 передач), Робинсон (12), Коллинз (8), Рид (8 + 10 подборов), Томпсон (7 + 11 подборов) — старт; Дженкинс (31), Хёртер (24 + 5 блок-шотов), Грин (7), Холланд II (5).

Лейкерс: Ривз (43), Кесслер (12 + 16 подборов + 3 блок-шота), Граймс (12), Ларевия (5), Тайбулл (4) — старт; Уильямс (17), Секстон (17), Мамукелашвили (7), Вандербильт (2 + 10 подборов), Тьеро (2).

Миннесота — Юта — 115:100 (28:25, 29:26, 33:27, 25:22)

Миннесота: Досунму (26 + 5 потерь), Болл (24 + 5 потерь), Макдэниелс (16), Гобер (10 + 15 подборов), Куминга (4) — старт; Хайленд (14), Лайлс (9), Шеннон-младший (5), Берингер (4), Кларк (3), Уильямс (0), Эванс (0), Зикарски (0).

Юта: Петерсон (26), Джордж (19 + 8 передач), Хейс (18), Грин (10), Бейли (7) — старт; Филиповски (9), Коллиер (6), Бамба (3), Сенсабо (2), Брэдли (0), Михайлюк (0), Окоджи (0).

Даллас — Бруклин — 130:93 (33:26, 33:20, 34:25, 30:22)

Даллас: Флэгг (25 + 12 передач), Ирвинг (21), Гэффорд (18 + 3 блок-шота), Джей. Вашингтон (6), Мартин (2) — старт; Альдама (12), Рисаше (11), Маршалл (8), Кристи (5), Клейтон-младший (5 + 6 передач), Ховард (5), Джонсон-младший (4 + 9 подборов), Сассер (4), Лаваль (2), Сиссе (2).

Бруклин: Портер-младший (19 + 9 подборов), Траоре (14), Рэндл (13), Вулф (10), Шарп (6 + 6 передач) — старт; Вагнер (12), Майнотт (10), Эллис (3), Клауни (2), Джонсон (2), Пауэлл (2), Мэнн (0).

Милуоки — Бостон — 97:117 (27:25, 18:33, 29:33, 23:26)

Милуоки: Кузма (27), Хирро (13), Беррис (13 + 8 подборов), Хакес-младший (4), Тернер (3 + 7 передач) — старт; Амент (12), Дьенг (10), Роллинс (7 + 6 передач), Джей. Грин (5), Симс (2), Якучёнис (1), Вейр (0).

Бостон: Джордж (27), Тейтум (21 + 6 передач), Кета (13 + 9 подборов), Уайт (9 + 7 передач), Конли (3) — старт; Робинсон (12 + 7 подборов), Притчард (12), Хаузер (7), Шайерман (7), Гарза (4), Харпер-младший (2), Уолш (0), Гонсалес (0).

Клипперс — Новый Орлеан — 139:123 (28:28, 39:32, 35:35, 37:28)

Клипперс: Гарленд (24 + 10 передач), Лопес (20 + 7 подборов), Хатимура (14), Данн (14), Джонс-младший (8) — старт; Дик (15), Ваглер (15), Миллер (12), Сандерс (8), Струс (7), Мартинелли (2), Пикетт (0), Кристи (0).

Новый Орлеан: Мерфи III (26 + 7 подборов), Уильямсон (25), Фирс (25), Мюррей (6), Маткович (3) — старт; Бэй (13), Куин (8), Матурин (6), Уотфорд (5), Джонс (4), Джей. Джонсон (2), Рис (0), Макгоуэнс (0).

Сакраменто — Майами — 108:114 (30:34, 29:34, 22:23, 27:23)

Сакраменто: Эйкафф-младший (32 + 10 передач + 5 потерь), Лавин (15), Хантер (14), Ачиува (7 + 14 подборов + 6 потерь), Кардвелл (4 + 9 подборов) — старт; Мюррей (10), Монк (9), Блэк (6), Плоуден (6), Шарп (5), Могбо (0).

Майами: Адетокумбо (29 + 14 подборов + 5 потерь), Томпсон (23), Адебайо (18 + 8 подборов), Митчелл (17 + 11 передач), Ларссон (11) — старт; Уиггинс (6), Конвелл (6), Портис (4), Хардауэй-младший (0).

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