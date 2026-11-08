Мерседес досрочно выиграл Кубок конструкторов

Немецкий коллектив досрочно гарантировал себе чемпионство по итогам Гран-при Сан-Паулу.

Перед стартом бразильского этапа Mercedes опережал ближайшего преследователя Ferrari на 126 очков — 630 против 504. В трех заключительных гонках сезона оставалось разыграть 172 балла.

В гонке на трассе Интерлагос Джордж Расселл стартовал с седьмой позиции и финишировал четвертым, тогда как Кими Антонелли начал заезд со второго места и завершил его пятым. Вместе британский и итальянский пилоты принесли команде 22 очка.

В то же время гонщики Ferrari Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон заняли седьмое и девятое места соответственно, набрав на двоих восемь баллов.

Преимущество Mercedes над Ferrari увеличилось до 140 очков. За три этапа до завершения чемпионата соперники уже не имеют математических шансов догнать немецкую команду.

Для Mercedes это первый Кубок конструкторов с 2021 года. Тогда команда завершила рекордную серию из восьми подряд чемпионских титулов. В следующие четыре сезона победителями становились Red Bull и McLaren.

Всего Mercedes выиграл Кубок конструкторов в девятый раз в истории. По количеству титулов команда сравнялась с Williams. Больше чемпионств имеют только Ferrari (16) и McLaren (10).

Напомним, Леклер пропустил первую практику в Сан-Паулу по серьезной причине.

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