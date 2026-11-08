Ванат выйдет в стартовом составе Жироны против клуба Роналду
Тренер Жироны Кике Альварес определился со стартовым составом на поединок 13-го тура дивизиона чемпионата Испании против Альмерии.
Матч состоится сегодня, 8 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.
В стартовом составе каталонской команды выйдет украинский форвард Владислав Ванат. Еще двое украинцев Жироны – голкипер Владислав Крапивцов и нападающий Александр Пищур – начнут встречу на скамейке запасных.
Стартовый состав Жироны: Гассанига, Матеу Морей, Мумин, Франсес, Алекс Морено, Исан Гонсалес, Фран Бельтран, Унаи Эрнандес, Ясер Асприлья, Владислав Ванат, Карлес Перес.
Запасные Жироны: Крапивцов, Пуиг, ван де Бек, Стуани, Порту, Моранте, Пищур, Ласс, Мауро Руис, Абель Руис.
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