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Футбол

Ванат выйдет в стартовом составе Жироны против клуба Роналду

Украинский нападающий начнет матч 13-го тура Сегунды против Альмерии с первых минут.
Сегодня, 16:29       Автор: Сергей Носенко
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

Тренер Жироны Кике Альварес определился со стартовым составом на поединок 13-го тура дивизиона чемпионата Испании против Альмерии.

Матч состоится сегодня, 8 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

В стартовом составе каталонской команды выйдет украинский форвард Владислав Ванат. Еще двое украинцев Жироны – голкипер Владислав Крапивцов и нападающий Александр Пищур – начнут встречу на скамейке запасных. 

Стартовый состав Жироны: Гассанига, Матеу Морей, Мумин, Франсес, Алекс Морено, Исан Гонсалес, Фран Бельтран, Унаи Эрнандес, Ясер Асприлья, Владислав Ванат, Карлес Перес.

Запасные Жироны: Крапивцов, Пуиг, ван де Бек, Стуани, Порту, Моранте, Пищур, Ласс, Мауро Руис, Абель Руис.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владислав Ванат ФК Жирона

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