Заря - ЛНЗ 1:2: обзор матча и результат игры 08.11.2026

В воскресенье, 8 ноября, Заря встречалась с ЛНЗ в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги.

Черкасская команда сумела на выезде одолеть соперника, одержав победу со счетом 2:1.

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ЛНЗ быстро повел в противостоянии благодаря пенальти, назначенному за фол вратаря Зари Александра Сапутина на Яде Папа Ндиага после неудачного паса назад от Кирила Дришлюка. Сам же мавританский нападающий взялся исполнить одиннадцатиметровый и отправил мяч в правый нижний угол, несмотря на то что голкипер среагировал на удар.

В начале второго тайма преимущество гостей удвоил тот же Ндиага, который принял пас с фланга перед штрафной и пробил низом в левый угол. До конца встречи Заре удалось только сократить отставание. На 64-й минуте Яков Башич получил передачу на ход слева в штрафной и с острого угла пробил под дальнюю стойку.

Набрав 18 очков, ЛНЗ обошел Зарю в турнирной таблице УПЛ. Черкасская команда занимает на данный момент шестое место, а луганцы расположились строчкой ниже с таким же количеством баллов.

Статистика матча Заря - ЛНЗ 12-го тура чемпионата Украины

Заря - ЛНЗ 1:2

Голы: Башич, 64 - Ндиага, 7 (пен.), 50

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 4 - 11

Удары в створ: 2 - 6

Угловые: 2 - 7

Фолы: 12 - 17

Заря: Сапутин - Пердута, Джордан, Кушниренко, Мачелюк (Кравец, 77) - Саллиеу (Нестеренко, 46), Дришлюк (Попара, 58), Бойко (Башич, 58), Елавич (Юрченко, 80) - Будкивский, Горбач.

ЛНЗ: Ледвий - Роман, Слюбик, Муравский, Драмбаев - Рябов, Дидык (Твердохлиб, 53), Якубу (Таллес, 84) - Кузык, Ндиага, Пасич (Дэвид, 78).

Предупреждения: Сапутин, Горбач, Попара - Дэвид, Таллес.

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