НБА: Голден Стэйт одолел в овертайме Орландо, Оклахома разгромила Вашингтон
В ночь на воскресенье, 8 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.
Результаты матчей НБА за 7 ноября
Индиана – Денвер 102:114 (19:27, 22:37, 37:26, 24:24)
Индиана: Сиакам (23), Зубац (10 + 12 подборов), Нембхард (9 + 8 передач), Несмит (8), Смит (0) – старт; Нэнс (15), Топпин (10 + 7 подборов), Уокер (9), Джексон (6), Макконнелл (6), Слоусон (4), Убре (2), Хафф (0).
Денвер: Йокич (19 + 13 подборов + 8 передач), К. Джонсон (18), Дж. Мюррэй (16 + 8 передач), Гордон (12), К. Браун (6) – старт; Джонс (13), Дерозан (11), Бэгли (10), Хопкинс (3), Джонс (3), Брэзил (3).
Атланта – Бруклин 124:121 (27:37, 39:33, 22:25, 36:26)
Атланта: Джонсон (30 + 7 подборов + 6 передач), Александер-Уокер (20), Оконгву (16 + 4 блок-шота), Флемингс (10), Дэниэлс (9 + 10 подборов + 7 передач + 6 перехватов) – старт; Уиггинс (20 + 6 передач), Макколлум (9), Эджиофор (7), Дорт (3).
Бруклин: Портер (25 + 9 подборов), Траоре (19 + 5 перехватов), Рэндл (19 + 8 передач + 6 потерь), Шарп (12 + 10 подборов + 13 передач), Вольф (11 + 10 подборов) – старт; Браун (18), М. Вагнер (9), Джонсон (5), Клауни (3 + 10 подборов), Мэнн (0).
Кливленд – Нью-Йорк 97:109 (27:26, 26:37, 17:25, 27:21)
Кливленд: Митчелл (37 + 5 потерь), Уотсон (12), Э. Мобли (12 + 9 подборов), Томас (9), Харден (7) – старт; Миникс (8), Проктор (7), Брайант (5), Портер (0), Хезоня (0).
Нью-Йорк: Брансон (31 + 9 передач), Таунс (29 + 13 подборов), Ануноби (15), Шэмет (9), Бриджес (9) – старт; Кларксон (9), Макбрайд (5), Диавара (2), Драммонд (0 + 8 подборов), Кнехт (0), Колек (0).
Оклахома-Сити – Вашингтон 114:75 (25:19, 32:17, 33:23, 24:16)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30 + 9 передач), Мара (18 + 8 подборов), Митчелл (12), К. Уильямс (9), Хартенштайн (2 + 14 подборов + 6 передач) – старт; Маккейн (19), Стирц (11), Пиви (7), Барнхайзер (2), Дикс (2), Терри (2), Карузо (0).
Вашингтон: Дибанца (19), Сарр (15 + 14 подборов), Джордж (14 + 7 подборов + 6 передач), Янг (4), Кулибали (0) – старт; Кэррингтон (9), Райли (5), Джонсон (4), Эйтон (2), Мэнн (2), Гилл (1).
Голден Стэйт – Орландо 126:119 OT (31:19, 26:22, 20:37, 33:32, 16:9)
Голден Стэйт: Карри (41 + 6 передач), Лендеборг (23 + 8 подборов + 6 потерь), Подземски (15 + 7 подборов), Сантос (3), Др. Грин (2 + 13 передач) – старт; Ньянг (11), Уильямс (9), Бэсси (8), Пэйтон II (4), Мелтон (4), Ричард (4), Хорфорд (2).
Орландо: Ф. Вагнер (30 + 11 передач + 6 потерь), Картер (19 + 11 подборов), да Силва (19 + 7 подборов), Блэк (18 + 8 подборов + 6 передач), Ричардсон (2) – старт; Кэйн (18 + 12 подборов), Картер (9), Битадзе (4), Моралес (0), Вучевич (0).
Финикс – Хьюстон 102:99 (35:23, 12:24, 29:28, 26:24)
Финикс: Букер (24), Грин (16 + 6 передач), Бриджес (13 + 10 подборов + 7 передач), Брукс (11), Игодаро (4) – старт; Кеннард (11), Данн (8), Малуач (8 + 10 подборов), Гиллеспи (7).
Хьюстон: Дюрант (21 + 10 подборов), Томпсон (17 + 7 подборов + 4 блок-шота), Ванвлит (16), Смит (15 + 9 подборов), Шенгюн (15) – старт; Шеппард (6), Смарт (5), Тшибве (2), Исон (2 + 7 подборов), Богданович (0).
Портленд – Сан-Антонио 103:125 (20:22, 29:42, 27:45, 27:16)
Портленд: Авдия (15), Хендерсон (13), Лиллард (12 + 7 передач), Клинган (6), Камара (4) – старт; Ян Ханьсэнь (12 + 10 подборов), Холидэй (11), Янгблад (11), Поттер (7), Карлсон (4), Кент (4), Сиссоко (4).
Сан-Антонио: Вембаньяма (29 + 7 подборов), Васселл (15), Касл (14 + 7 подборов), Харпер (13 + 7 подборов), Фокс (8 + 6 передач) – старт; Шэмпени (14), К. Джонсон (10 + 7 подборов), Брайант (6), Корнет (6), Барнс (5), Маклафлин (3), Рид (2).
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