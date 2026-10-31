Кубок НБА: Филадельфия одержала победу над Нью-Йорком, Голден Стэйт обыграл Лейкерс
В ночь на субботу, 31 октября, стартовал внутрисезонный турнир НБА, в рамках которого были сыграны первые десять матчей.
Результаты матчей внутрисезонного турнира НБА за 30 октября
Восток. Группа A
Бруклин – Детройт 94:110 (28:21, 21:35, 17:36, 28:18)
Бруклин: Рэндл (15 + 8 подборов + 5 потерь), Портер (13 + 7 подборов), Траоре (9), Джонсон (6), Шарп (3 + 7 подборов) – старт; М. Вагнер (16 + 8 подборов), Браун (10), Вольф (9), Эллис (6), Клауни (3 + 9 подборов), Майнотт (2), Мэнн (2), Пауэлл (0).
Детройт: Каннингем (20), Д. Робинсон (17), Рид (12), Томпсон (11 + 8 подборов + 6 передач), Коллинз (4 + 9 подборов) – старт; Холланд (18), Хертер (8), Грин (6), Дженкинс (6), Ланир (6), Смит (2), Джонс (0), Окори (0).
Торонто – Орландо 114:121 (27:31, 28:33, 33:31, 26:26)
Торонто: Барнс (41), Куикли (17 + 8 передач), Пелтль (12 + 11 подборов), Барретт (9 + 5 потерь), Уолтер (9) – старт; Мюррэй-Бойлс (15), Грэйвс (7), Шэд (2 + 8 передач), Бэттл (2), Джексон-Дэвис (0).
Орландо: Бэйн (28 + 6 передач), Ф. Вагнер (26 + 11 передач), Картер (20 + 7 подборов), Блэк (17 + 10 передач), Ричардсон (4) – старт; Кэйн (13), да Силва (8), Вучевич (3), Битадзе (2), Моралес (0).
Восток. Группа B
Филадельфия – Нью-Йорк 98:93 (29:21, 24:23, 24:24, 21:25)
Филадельфия: Макси (27), Джеймс (20 + 9 подборов + 8 передач), Эджкомб (13 + 8 подборов), Эмбиид (10 + 7 подборов + 7 передач), Уэйд (0) – старт; Саймонс (21), Колдуэлл-Поуп (5), Файлон (2), Бона (0).
Нью-Йорк: Брансон (24 + 6 передач), Таунс (22 + 12 подборов), Бриджес (12), Ануноби (9), Харт (7) – старт; Макбрайд (10), Кларксон (4), Драммонд (3), Колек (2), Шэмет (0).
Майами – Индиана 145:125 (36:42, 32:19, 35:27, 42:37)
Майами: Я. Адетокумбо (31 + 18 подборов + 10 передач), Адебайо (27 + 9 подборов), Томпсон (25), Митчелл (15 + 11 передач), Уиггинс (12) – старт; Ларссон (18), Портис (8), Конуэлл (4), Фонтеккьо (3), Хардуэй (2), Смит (0), Гарднер (0), Йович (0), Ричардс (0).
Индиана: Нембхард (22 + 9 передач), Сиакам (13), Хафф (13), Убре (10), Несмит (9) – старт; Джексон (24), Уокер (14), Браун (9), Нэнс (6), Слоусон (4), Смит (1).
Восток. Группа C
Вашингтон – Шарлотт 95:79 (22:26, 29:20, 28:13, 16:20)
Вашингтон: Дэвис (25 + 13 подборов), Янг (21 + 9 передач), Дибанца (17 + 7 подборов), Джордж (12), Сарр (3 + 8 подборов) – старт; Кэррингтон (9), Джонсон (4), Эйтон (3), Кулибали (1), Миддлтон (0), Мэнн (0), Райли (0).
Шарлотт: Миллер (19 + 7 подборов), Рид (12 + 11 подборов), Диабате (10 + 12 подборов), Шредер (8 + 8 передач), Джеймс (6) – старт; О'Нил (7), Салон (6), Аллен (5), Андерсон (4), Колкбреннер (2), Макнили (0), Холл (0), Штайнбах (0).
Бостон – Чикаго 125:111 (44:25, 34:24, 21:25, 26:37)
Бостон: Тейтум (26 + 7 подборов + 7 передач), Джордж (18 + 8 передач), Робинсон (11), Уайт (9), Уолш (2) – старт; Притчард (30), Кета (13), Хаузер (6), Гарза (5), Сенак (3), Шайерман (2), Харпер (0), Гонсалес (0).
Чикаго: Уилсон (23), Пауэлл (16), Бузелис (14), Гидди (13), Смит (5 + 12 подборов) – старт; Джонс (12), Эссанг (10), Окоро (6), Хилд (5), Селлерс (3), Миллер (2), Авака (2 + 7 подборов), Хоукинс (0), Коллинз (0).
Запад. Группа A
Даллас – Хьюстон 116:111 (27:20, 17:31, 32:33, 40:27)
Даллас: Ирвинг (35 + 9 передач), Флэгг (33 + 9 подборов + 6 передач), Гэффорд (18 + 7 подборов), Вашингтон (3 + 10 подборов), Кристи (2) – старт; Рисаше (12), Калеб Мартин (8), Клэйтон (3), Джонсон (2), Сассер (0).
Хьюстон: Дюрант (28), Смит (22), Ванвлит (16 + 6 передач), Томпсон (15 + 6 передач), Капела (5 + 11 подборов) – старт; Исон (11 + 13 подборов), Смарт (8), Богданович (6), Тшибве (0).
Финикс – Денвер 120:127 (37:32, 30:39, 26:32, 27:24)
Финикс: Бриджес (24 + 10 подборов), Брукс (22), Букер (20), Малуач (9), Грин (2) – старт; Гиллеспи (16 + 10 передач), Гудвин (11), Кеннард (9), Данн (5), Игодаро (2 + 9 подборов).
Денвер: Дж. Мюррэй (39 + 8 подборов + 5 потерь), К. Браун (31), Йокич (18 + 7 подборов + 10 передач + 5 потерь), Гордон (15), К. Джонсон (12 + 9 подборов) – старт; Брэзил (6), Дерозан (3), Джонс (3), Бэгли (0).
Запад. Группа B
Миннесота – Клипперс 127:101 (34:24, 35:32, 29:25, 29:20)
Миннесота: Болл (24 + 7 передач), Макдэниэлс (23 + 7 передач), Досунму (15 + 7 подборов), Гобер (9 + 13 подборов), Куминга (5) – старт; Хайлэнд (19 + 8 передач), Шэннон (11), Лайлс (10), Кларк (5), Беранже (4), Пуллин (2), Эванс (0), Уильямс (0).
Клипперс: Гарлэнд (24 + 5 потерь), Хатимура (12), Д. Джонс (10), Джексон (10 + 7 подборов + 4 блок-шота), Данн (5 + 7 передач) – старт; Б. Лопес (13), Уоглер (12), Сэндерс (7), Дик (3), Мартинелли (3), Кристи (2), Миллер (0), Уэсли (0).
Запад. Группа C
Голден Стэйт – Лейкерс 112:95 (15:38, 38:15, 32:27, 27:15)
Голден Стэйт: Карри (31 + 6 передач), Подземски (21 + 6 передач), Лендеборг (6 + 5 потерь), Сантос (2), Др. Грин (2 + 9 передач) – старт; Мелтон (16), Ньянг (11), Уильямс (9), Бэсси (6), Ричард (3), Хорфорд (3), Пэйтон II (2), Леонс (0), Крайер (0).
Лейкерс: Дончич (37 + 7 подборов), Ривз (21 + 8 потерь), Ларэвиа (10), Кесслер (10 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Тайбулл (10) – старт; Мамукелашвили (4 + 7 подборов), Граймс (3), Джеймс-младший (0), Вандербилт (0), Харди (0), Секстон (0), Маньон (0).
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