iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Опубликованы результаты голосования за Золотой мяч

Кейн действительно с трудом вырвал победу.
Вчера, 23:13       Автор: Андрей Безуглый
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В Сети стали доступны баллы всех номинантов на Золотой мяч.

Напомним, что главную индивидуальную награду выиграл Харри Кейн, по слухам, опередив Килиана Мбаппе на 28 баллов.

Слухи оказилсь правды, англичанин действительно минимально опередил француза, набрав 1055 против 1027.

Результаты голосования Золотого мяча

  1. Харри Кейн (Англия, «Бавария) – 1055 очков.
  2. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид) – 1027 очков.
  3. Ламин Ямаль (Испания, Барселона) – 881 очко.
  4. Родри (Испания, Манчестер Сити – Барселона) – 726 очков.
  5. Лионель Месси (Аргентина, Интер Майами) – 612 очков.
  6. Хвича Кварацхелия (Грузия, Пари Сен-Жермен) – 541 очко.
  7. Усман Дембеле (Франция, Пари Сен-Жермен) – 418 очков.
  8. Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити) – 378 очков.
  9. Майкл Олисе (Франция, Бавария) – 296 очков.
  10. Фабиан Руис (Испания, Пари Сен-Жермен) – 201 очко.
  11. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид) – 107 очков.
  12. Пау Кубарси (Испания, Барселона) – 101 очко.
  13. Ашраф Хакими (Марокко, Пари Сен-Жермен) – 65 очков.
  14. Витинья (Португалия, Пари Сен-Жермен) – 59 очков.
  15. Деклан Райс (Англия, Арсенал) – 57 очков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Гран-при Мексики: Леклер возглавил зачет первой практики Гран-при Мексики: Леклер возглавил зачет первой практики
Новичок Челси, вероятно, не сыграет в этом году Новичок Челси, вероятно, не сыграет в этом году
УПЛ: Шахтер обыграл Оболонь на старте 11-го тура УПЛ: Шахтер обыграл Оболонь на старте 11-го тура
Шахтер все-таки дожал Оболонь во втором тайме Шахтер все-таки дожал Оболонь во втором тайме

Видео

Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере
Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: старт тура УПЛ, матчи Шахтера, ПСЖ, Вильярреала
просмотров
УПЛ: Шахтер обыграл Оболонь на старте 11-го тура
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
просмотров
Ястремская потерпела поражение во втором круге турнира в Гуанчжоу
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:13
Европа23:13
Опубликованы результаты голосования за Золотой мяч
Формула 122:00
Гран-при Мексики: Леклер возглавил зачет первой практики
Европа21:25
Новичок Челси, вероятно, не сыграет в этом году
Украина20:30
УПЛ: Шахтер обыграл Оболонь на старте 11-го тура
Украина20:15
Шахтер все-таки дожал Оболонь во втором тайме
Европа19:19
Английские клубы хотят вернуть защитника Реала в АПЛ
Формула 118:25
Ветеран Формулы-1 подтвердил срок окончания карьеры
Европа17:45
Милан официально продлил контракт с главной звездой
Европа16:40
Украинский форвард претендует на игрока месяца
Другое15:45
Украинка завоевала серебро чемпионата мира по борьбе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK