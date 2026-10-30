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Милан официально продлил контракт с главной звездой

Кристиан Пулишич останется в клубе до 2031 года.
Сегодня, 17:45       Автор: Андрей Безуглый
Кристиан Пулишич / Getty Images
Кристиан Пулишич / Getty Images

Милан официально объявил о новом контракте Кристиана Пулишича.

28-летний американец подписал с клубом соглашение до 2031 года.

Напомним, что Пулишич перешел в Милан из Челси в 2023 году за 20 млн евро.

С тех пор футболист провел за "россонери" 145 матчей, отличившись 44 голами и 28 ассистами, а также став одним из лидеров команды.

В текущем сезоне у Пулишича на счету восемь матчей и три результативных действия.

Ранее также сообщалось, что Георгий Судаков отметился вторым голом в сезоне.

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