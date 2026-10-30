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Президент Федерации хоккея Украины резко отреагировал на возвращение россии

Сергей Мазур выразил категорическое несогласие с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне, обязавшего Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к международным соревнованиям.
Сегодня, 15:24       Автор: Сергей Носенко
Сергей мазур
Сергей мазур

По словам Мазура, украинская сторона считает вердикт несправедливым и намерена выяснить обстоятельства его принятия непосредственно у руководства IIHF.

"Мы категорически разочарованы решением Арбитражного суда, поскольку считаем его не только несправедливым, но и таким, что порочит все достижения украинского хоккея на сегодняшний день. Мы уже инициируем встречу с руководством Международной федерации хоккея для выяснения всех обстоятельств", — заявил президент ФХУ в комментарии Суспильне.Спорт.

Напомним, 30 октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея россии и обязал IIHF допустить российские команды к пяти международным турнирам сезона-2026/27. В частности, решение касается чемпионатов мира среди мужчин и женщин, а также юниорских соревнований.

Ранее IIHF сохраняла ограничения в отношении российских сборных, ссылаясь на угрозы безопасности участников и организационные риски. Международная федерация уже заявила о несогласии с вердиктом CAS, однако подтвердила, что будет его выполнять.

Особое значение решение имеет для мужского чемпионата мира-2027, который пройдет в Германии с 14 по 30 мая.

Сборная Украины впервые с 2007 года выступит в элитном дивизионе мирового первенства. Украинская команда сыграет в группе А, где ее соперниками станут сборные Швейцарии, Финляндии, Швеции, Германии, Латвии, Австрии и Словении.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Федерация хоккея Украины

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