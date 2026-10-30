"Здесь никогда не было такого человека, как я": Хэмилтон о Формуле -1

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон не исключает, что продолжит выступать в Формуле-1 даже после 45 лет.

41-летний гонщик Ferrari поделился своими планами на пресс-конференции перед Гран-при Мексики. Одной из причин, по которой он хочет задержаться в чемпионате, остается мечта выступить на африканском этапе Формулы-1.

В начале 2030-х годов в Руанде должен пройти первый за более чем 40 лет Гран-при на африканском континенте. Хэмилтон давно выступает за возвращение гонок в Африку и на момент проведения этапа ему будет как минимум 45 лет.

Британец уверен, что его возраст не должен становиться препятствием для продолжения карьеры.

"За 70 лет существования Формулы-1 здесь никогда не было такого человека, как я. Я устроен иначе", — заявил Хэмилтон.

Пилот также отметил, что возрастные изменения не обязательно означают снижение скорости и реакции.

"Вы видели мою реакцию в последней гонке? Она была быстрее, чем у некоторых самых молодых гонщиков здесь", — подчеркнул британец.

При этом Хэмилтон признал, что пока не может гарантировать свое участие в чемпионате через четыре года.

"Я не хочу задерживаться в Формуле-1 дольше, чем следует, если мои результаты действительно начнут ухудшаться. В прошлом году все считали, что это уже произошло, но я доказал обратное. И продолжу пытаться опровергать подобные прогнозы", — добавил гонщик.

В нынешнем сезоне Хэмилтон борется за второе место в личном зачете чемпионата. После непростого дебютного года в Ferrari британец выступает заметно успешнее, в том числе одержав победу на Гран-при Испании в июне.

Напомним, Антонелли практически гарантирован титул в Мексике.

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