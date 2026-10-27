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Автоспорт

FIA готовит возвращение V8 в Формулу-1

Новые правила могут вступить в силу в 2030 или 2031 году.
Вчера, 17:43       Автор: Сергей Носенко
Формула - 1 / Getty Images
Формула - 1 / Getty Images

Международная автомобильная федерация (FIA) предложила производителям силовых установок Формулы-1 перейти на более простые и дешевые турбогибридные двигатели V8.

Согласно предложению FIA, новые двигатели будут иметь объем 2–2,3 литра, небольшой турбокомпрессор и менее мощную гибридную систему. Ожидается, что общая мощность силовой установки составит около 900 лошадиных сил, причем основная ее часть будет обеспечиваться двигателем внутреннего сгорания.

Мощность электрической составляющей планируют ограничить 200 кВт против нынешних 350 кВт. При этом 100 кВт будут доступны постоянно, а еще 100 кВт можно будет использовать в режиме дополнительной мощности для обгонов.

Одной из главных целей реформы станет снижение веса болидов: FIA рассчитывает уменьшить его примерно на 80 кг. Также федерация намерена сократить расходы команд и сделать Формулу-1 привлекательнее для новых производителей. При этом чемпионат сохранит использование полностью устойчивого синтетического топлива.

Предложение стало ответом на критику действующих силовых установок V6 с турбонаддувом объемом 1,6 литра и гибридной системой. В частности, гонщики жаловались на сложность управления энергией и необходимость заряжать батареи на быстрых участках трассы. Макс Ферстаппен ранее сравнивал новые правила с "Формулой E на стероидах", а Фернандо Алонсо называл чемпионат "мировым первенством батарей".

FIA также предложила сократить лимит расходов на разработку двигателей на 50% — с нынешних 190 млн долларов в год. Однако этот показатель пока остается предметом обсуждения.

Сейчас двигатели для команд Формулы-1 поставляют Mercedes, Ferrari, Audi, Honda и Red Bull. Cadillac, дебютировавший в чемпионате в 2026 году, также планирует разработать собственную силовую установку по новым правилам.

Окончательное предложение рассчитывают подготовить для рассмотрения Всемирным советом FIA в декабре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: FIA Формула - 1

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