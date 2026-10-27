Челси попытается провернуть 100-миллионный трансфер в январе

Алекс Скотт готов к переезду в Лондон.

Челси намерен подписать в январе замену Энцо Фернандесу, утверждает Бен Джейкобс.

Напомним, что аргентинец покинул Лондон перед самым закрытием летнего трансферного окна, не дав возможности клубу сразу подписать замену.

В течение лета лондонцы пытались выкупить Алекса Скотта, но Борнмут отказался продавать игрока, считающегося большим талантом.

Тем не менее Челси снова попробует выкупить хавбека в январе. Инсайдер утверждает, что Алонсо лично убедил Скотта сменить клуб.

Ожидается, что посреди сезона Борнмут согласиться отпустить игрока минимум за 100 млн евро.

Ранее также Ламин Ямальв третий раз подряд выиграл награду лучшему молодому игроку.

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