ПСЖ забрал награду лучшему клубу года
Пари Сен-Жермен был признан лучшим мужским клубом года на церемонии вручения Золотого мяча-2026.
В прошлом сезоне ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а также стал чемпионом и завоевал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
PSG IS THE MEN’S CLUB OF THE YEAR! Bravo Paris! 🔴🔵 #ballondor https://t.co/MTOjrwxLd8— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
В женском футболе лучшим клубом была признана Барселона.
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В прошлом сезоне каталонская команда стала чемпионом, завоевала Кубок и Суперкубок Испании, а также выиграла Лигу чемпионов.
FC BARCELONA FEMINI IS THE WOMEN’S CLUB OF THE YEAR! ❤️💙 #ballondor https://t.co/Ys8pm76EQq— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
Отметим, что тренер Барселоны Пере Ромеу стал лучшим тренером года в женском футболе, а полузащитница каталонской команды Вики Лопес - лучшей молодой футболисткой.
Церемония вручения Золотого мяча проходит в Лондоне в театре Palladium.
Напомним, что лучшим молодым игроком года третий раз подряд был признан вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль.
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