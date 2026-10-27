iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ПСЖ забрал награду лучшему клубу года

Барселона стала лучшей в женском футболе.
Сегодня, 00:20       Автор: Игорь Мищук
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

Пари Сен-Жермен был признан лучшим мужским клубом года на церемонии вручения Золотого мяча-2026.

В прошлом сезоне ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а также стал чемпионом и завоевал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В женском футболе лучшим клубом была признана Барселона.

Читай также: Триумфатор чемпионата мира признан лучшим тренером года

В прошлом сезоне каталонская команда стала чемпионом, завоевала Кубок и Суперкубок Испании, а также выиграла Лигу чемпионов.

Отметим, что тренер Барселоны Пере Ромеу стал лучшим тренером года в женском футболе, а полузащитница каталонской команды Вики Лопес - лучшей молодой футболисткой.

Церемония вручения Золотого мяча проходит в Лондоне в театре Palladium.

Напомним, что лучшим молодым игроком года третий раз подряд был признан вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Золотой мяч

Статьи по теме

Кейн стал обладателем Золотого мяча-2026 Кейн стал обладателем Золотого мяча-2026
Триумфатор чемпионата мира признан лучшим тренером года Триумфатор чемпионата мира признан лучшим тренером года
Ямаль стал лучшим молодым игроком года, приз футболисту вручил Шевченко Ямаль стал лучшим молодым игроком года, приз футболисту вручил Шевченко
Определена финальная десятка претендентов на Золотой мяч-2026 Определена финальная десятка претендентов на Золотой мяч-2026

Видео

НХЛ: Детройт вырвал победу у Эдмонтона, Калгари легко разбил Торонто
НХЛ: Детройт вырвал победу у Эдмонтона, Калгари легко разбил Торонто

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: украинское Эль Класико и другие кубковые матч
просмотров
УПЛ: Черноморец и Карпаты завершили матч ничьей, как и Буковина с Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу над Кудривкой в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Бокс16:31
Усик и Канело могут получить доступ к бункерам
Европа14:45
В Манчестер Юнайтед наконец определись с судьбой Каррика
Европа14:10
Мбаппе принес официальные извинения Китаю
Европа13:25
Челси попытается провернуть 100-миллионный трансфер в январе
Футбол12:35
Мбаппе оказался втянут в скандал из-за мемов
Теннис11:45
Ястремская с трудом прошла первый раунд в Гуанчжоу
Европа10:55
Кейн минимально опередил Мбаппе в борьбе за Золотой мяч
Украина10:15
Кубок Украины: Эль-Классико в 1/8 финала
НХЛ09:30
НХЛ: Детройт вырвал победу у Эдмонтона, Калгари легко разбил Торонто
НБА08:58
НБА: Юта с Михайлюком уступила Мемфису, Кливленд додавил Миннесоту
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK