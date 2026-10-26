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Футбол

Шахтер продлил контракт с игроком сборной Украины

Егор Назарина заключил новое соглашение с "горняками".
Вчера, 22:05       Автор: Игорь Мищук
Егор Назарина / Getty Images
Егор Назарина / Getty Images

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Егор Назарина продлил контракт с донецким клубом.

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

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Новый договор 29-летнего футболиста с клубом будет рассчитан до 31 декабря 2029 года.

Назарина присоединился к Шахтеру в сентябре 2022 года и на сегодняшний день провел в составе "оранжево-черных" 114 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Вместе с "горняками" полузащитник трижды становился чемпионом Украины (2023, 2024, 2026) и выиграл два Кубка Украины (2024, 2025).

В текущем сезоне на счету хавбека два забитых мяча и один ассист в 11 поединках.

Напомним, ранее Шахтер переподписал контракт с основным голкипером.

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