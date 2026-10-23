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Футбол

Шахтёр - Заря: как букмекеры оценивают шансы команд?

Совместно с BETKING, стратегическим партнёром УПЛ, предлагаем рассмотреть варианты ставок на матч чемпионата Украины.
Сегодня, 19:01       Автор: Василий Медвидь
shakhtar.com
shakhtar.com

В субботу, 24 октября, донецкий Шахтёр встретится с луганской Зарёй.

В таблице команды разделяют 10 очков. Шахтёр, по крайней мере временно, находится на второй позиции с 24 очками, а Заря, имея 14 баллов, идёт седьмой.

24.10, 18:00 | Шахтёр – Заря

Эксперты BETKING считают явным фаворитом Шахтёр, на его победу дают коэффициент 1.44. Триумф Зари же оценивается лишь в 7.50, а ничья имеет коэффициент 4.95.

Заря забивала минимум 1 гол в последних 12 матчах. Коэффициент на то, что это снова произойдёт, немного больше, чем на победу Шахтёра – 1.66.

В 4 из 5 последних домашних матчей Шахтёра против команд из верхней восьмёрки обе команды не забивали в первых таймах. Коэффициент на тотал меньше 0.5 в первом тайме – 3.40

Заря проиграла второй тайм в 7 из 8 последних выездных матчей против команд из топ-3 УПЛ. Коэффициент на то, что победителем по итогам только второй 45-минутки будет Шахтёр – 1.72.

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