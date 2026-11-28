Оболонь - Заря 0:0: обзор матча и результат игры 28.11.2026
В субботу, 28 ноября, Оболонь встречалась с Зарей в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги.
Соперники не смогли определить сильнейшего в противостоянии, завершив поединок нулевой ничьей.
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Заря с 19 очками занимает на данный момент седьмое место в турнирной таблице УПЛ. Оболонь расположилась на 13-й позиции, имея в своем активе девять баллов.
Статистика матча Оболонь - Заря 14-го тура чемпионата Украины
Оболонь - Заря 0:0
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 6 - 22
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 2 - 6
Фолы: 11 - 15
Оболонь: Федоривский - Мединский, Прокопчук, Мороз, Ломницкий, Шевченко - Волохатый, Чех, Слободян (Кулаковский, 88) - Теслюк (Маткевич, 60), Устименко (Лях, 60).
Заря: Рыбак - Мачелюк (Кравец, 63), Кушниренко, Джордан, Пердута - Дришлюк (Горбач, 63), Бойко, Юренко - Слесар (Елавич, 74), Нестеренко, Ба (Будкивский, 63).
Предупреждения: Шевченко, Чех - Кушниренко, Пердута, Джордан.
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