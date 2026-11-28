Украинский боксер выйдет в ринг в декабре во Львове против итальянца.

Украинский полутяжеловес Даниэль Лапин (13-1, 5 КО) получил соперника на свой первый бой после дебютного поражения в профессиональной карьере.

29-летний украинец встретится в ринге с 38-летним итальянцем Николой Чириани (19-4-1, 12 КО), сообщает пресс-служба Usyk 17 Promotions.

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Этот поединок станет соглавным событием вечера бокса Rising Stars III: Constellation от промоутерской компании Usyk 17 Promotions, который пройдет 19 декабря на арене Emily Resort во Львове.

В главном событии боксерского шоу выступит чемпион WBA Gold International в полутяжелом весе Александр Хижняк. Имя его соперника станет известно позже.

Напомним, что Лапин последний раз выходил в ринг в мае этого года, потерпев досрочное поражение от француза Бенджамина Мендеса Тани, которое стало первым в его карьере.

Чириани предыдущий бой провел в октябре, уступив единогласным решением судей Радославу Горзелаку.

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