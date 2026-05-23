Лапин потерпел первое поражение в карьере, трижды побывав в нокдауне

Французский соперник апсетнул украинского боксера в четвертом раунде.
Вчера, 20:45       Автор: Игорь Мищук
Даниэль Лапин / Getty Images

Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (13-1, 5 КО) потерпел сенсационное досрочное поражение в бою с французом Бенджамином Мендесом Тани (10-1, КО), которое стало для него первым в профессиональной карьере.

Поединок состоялся в египетском городе Гиза в рамках боксерского шоу, главным событием которого станет бой Александра Усика против Рико Верховена.

Украинский фаворит противостояния со старта поединка пытался выбрасывать много ударов, однако француз постепенно перехватил инициативу и во второй трехминутке разбил нос сопернику.

В четвертом раунде Лапин оказался в нокдауне, однако вернулся в бой. Вскоре украинец после удара по корпусу во второй раз оказался на настиле ринга, но снова поднялся на ноги. После третьего падения украинского боксера рефери остановил поединок, зафиксировав досрочную победу Тани.

Напомним, на ISPORT доступно полное расписание и результаты боев андеркарда вчера бокса Усик - Верховен.

Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном
