Лапин потерпел первое поражение в карьере, трижды побывав в нокдауне

Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (13-1, 5 КО) потерпел сенсационное досрочное поражение в бою с французом Бенджамином Мендесом Тани (10-1, КО), которое стало для него первым в профессиональной карьере.

Поединок состоялся в египетском городе Гиза в рамках боксерского шоу, главным событием которого станет бой Александра Усика против Рико Верховена.

Украинский фаворит противостояния со старта поединка пытался выбрасывать много ударов, однако француз постепенно перехватил инициативу и во второй трехминутке разбил нос сопернику.

В четвертом раунде Лапин оказался в нокдауне, однако вернулся в бой. Вскоре украинец после удара по корпусу во второй раз оказался на настиле ринга, но снова поднялся на ноги. После третьего падения украинского боксера рефери остановил поединок, зафиксировав досрочную победу Тани.

