iSport.ua
Русский Українська

Новый рейтинг WBO. На каких местах украинцы?

Украинцы сменили позиции в рейтинге.
Сегодня, 13:27       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Выхрист / instagram.com

Накануне обновился рейтинг Всемирной боксёрской организации (WBO).

Такие украинские боксёры, как Виктор Выхрист, Даниэль Лапин и Карен Чухаджян, изменили свои позиции в рейтинге.

Боксёр с украинским паспортом, выступающий в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Виктор Выхрист поднялся с 12-й позиции на 10-ю.

Тем временем Даниэль Лапин, выступающий в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), опустился с 10-й позиции на 11-ю. Также опустился с 4-й позиции на 5-ю Карен Чухаджян, который боксирует в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Добавим, что украинский средневес встретится с сыном легенды Мосли на турнире Zuffa Boxing.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Виктор Выхрист Даниэль Лапин

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: матчи Жироны, Ювентуса, Милана и Бенфики
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Шахтер и ЛНЗ разгромили соперников, ничьи Оболони с Зарей и Полесья с Вересом
просмотров
Ястремская успешно стартовала на турнире в Чарльстоне, обыграв "нейтралку"
просмотров

Последние новости

Европа14:56
Бавария получает важное усиление перед матчем ЛЧ
НХЛ14:29
Кросби повторил достижение Дионна и Фрэнсиса
Европа13:55
Защитник Интера Алессандро Бастони стремится перейти в Барселону
Бокс13:27
Новый рейтинг WBO. На каких местах украинцы?
Европа12:58
Футболисты Челси выступили за возвращение скандального игрока в стартовый состав
НХЛ12:29
Айлендерс сменили главного тренера
НБА11:57
Лидер Лейкерс отправляется на лечение в Европу
Европа11:38
СМИ сообщает о смерти мозга Мирчи Луческу
Европа11:23
Звезда Барселоны разочарован результатом личной игры в матче с Атлетико
Бокс10:50
Украинский средневес встретится с сыном легенды Мосли на Zuffa Boxing
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK