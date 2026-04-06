Новый рейтинг WBO. На каких местах украинцы?

Накануне обновился рейтинг Всемирной боксёрской организации (WBO).

Такие украинские боксёры, как Виктор Выхрист, Даниэль Лапин и Карен Чухаджян, изменили свои позиции в рейтинге.

Боксёр с украинским паспортом, выступающий в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Виктор Выхрист поднялся с 12-й позиции на 10-ю.

Тем временем Даниэль Лапин, выступающий в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), опустился с 10-й позиции на 11-ю. Также опустился с 4-й позиции на 5-ю Карен Чухаджян, который боксирует в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Добавим, что украинский средневес встретится с сыном легенды Мосли на турнире Zuffa Boxing.

