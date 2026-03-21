Лапин за минуту остановил латвийского соперника

Украинский боксер одержал молниеносную досрочную победу.
Сегодня, 21:25       Автор: Игорь Мищук
Даниэль Лапин / Getty Images
Обладатель титулов WBO International, WBA Intercontinental и IBF Intercontinental в полутяжелом весе Даниэль Лапин (12-0, 4 КО) быстро расправился с латвийским соперником Кристапсом Булмейстерсом (14-5, 5 КО).

Рейтинговый поединок непобежденного украинского боксера стал главным событием вечера бокса Usyk 17 Promotions Rising Stars.

Лапин остановил своего оппонента уже в первом раунде и для этого ему потребовалась минута и несколько секунд.

После серии ударов от украинского боксера латвиец взял колено, выплюнул капу и не поднялся.

Напомним, что в рамках этого вечера бокса на профессиональном ринге победно дебютировал украинец Александр Хижняк, также одолев своего соперника в первом раунде.

Статьи по теме

Лапин проведет рейтинговый бой против латвийского соперника Лапин проведет рейтинговый бой против латвийского соперника
Лапин снялся с боя против Джонса Лапин снялся с боя против Джонса
"Не так, как ожидал": Лапин объяснил, почему победный бой с Эдмондсоном сложился тяжело "Не так, как ожидал": Лапин объяснил, почему победный бой с Эдмондсоном сложился тяжело
Решением большинства: Лапин тяжело одолел Эдмондсона - видео лучших моментов боя Решением большинства: Лапин тяжело одолел Эдмондсона - видео лучших моментов боя

Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку
Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг и Стурла Легрейд одержали победы в пасьютах в Холменколлене
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Эвертона, Жироны, поединки Серии А, Бундеслиги и УПЛ
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Бокс21:25
Лапин за минуту остановил латвийского соперника
Бокс21:05
Хижняк быстрой победой дебютировал на профессиональном ринге
Биатлон20:38
Перро взял Малый хрустальный глобус в гонках преследования
Биатлон19:59
Жанмонно завоевала четвертый хрустальный глобус в сезоне
Бокс19:32
"Сам хотел посмотреть, что у нас за страна": Усик рассказал о приезде Джошуа
Биатлон18:55
Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг и Стурла Легрейд одержали победы в пасьютах в Холменколлене
Биатлон18:40
Мандзин не удержался в топ-10 гонки преследования в Холменколлене
Украина18:00
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
Украина17:48
ЛНЗ одержал волевую победу над Рухом
Европа17:23
Ливерпуль уступил в гостях Брайтону
