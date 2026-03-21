Лапин за минуту остановил латвийского соперника

Обладатель титулов WBO International, WBA Intercontinental и IBF Intercontinental в полутяжелом весе Даниэль Лапин (12-0, 4 КО) быстро расправился с латвийским соперником Кристапсом Булмейстерсом (14-5, 5 КО).

Рейтинговый поединок непобежденного украинского боксера стал главным событием вечера бокса Usyk 17 Promotions Rising Stars.

Лапин остановил своего оппонента уже в первом раунде и для этого ему потребовалась минута и несколько секунд.

После серии ударов от украинского боксера латвиец взял колено, выплюнул капу и не поднялся.

Напомним, что в рамках этого вечера бокса на профессиональном ринге победно дебютировал украинец Александр Хижняк, также одолев своего соперника в первом раунде.

