iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус хочет подписать талантливого защитника

Антониу Силва точно сменит клуб летом.
Сегодня, 23:20       Автор: Андрей Безуглый
Антониу Силва / Getty Images
Антониу Силва / Getty Images

Ювентус намерен летом усилиться Антониу Силвой, пишет A Bola.

Напомним, что 22-летний защитник Бенфики считается высокоталантливым игроком. За ним уже давно следят другие европейские топ-клубы.

Контракт Силвы истекает в 2027 году и он не намерен его переподписывать, следовательно клубу придется продать его этим летом.

Ювентус готов предложить игрока 2 млн евро, что его устраивают, но может дать требуемые гарантии, так как в клубе существует неопределенность с тренером.

На текущий момент Трансфермаркт оценивает игрока в 28 млн евро, хотя Бенфика рассчитывает заработать существенно больше.

Ранее также сообщалось, что Лацио нашел интересный вариант с тренером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Арсенал минимально обыграл аутсайдера лиги Арсенал минимально обыграл аутсайдера лиги
Лацио может назначить главным тренером своего экс-игрока Лацио может назначить главным тренером своего экс-игрока
Гвардиола покинет Манчестер Сити по окончании сезона Гвардиола покинет Манчестер Сити по окончании сезона
Калинина успешно стартовала на турнире в Марокко Калинина успешно стартовала на турнире в Марокко

Видео

Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном
Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал против Бернли, доигровка 29-го тура УПЛ
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Европа23:57
Арсенал минимально обыграл аутсайдера лиги
Европа23:20
Ювентус хочет подписать талантливого защитника
Европа22:50
Лацио может назначить главным тренером своего экс-игрока
Европа22:25
Гвардиола покинет Манчестер Сити по окончании сезона
Теннис22:00
Калинина успешно стартовала на турнире в Марокко
Европа и мир21:45
Чемпионат мира по хоккею-2026: Канада и Финляндия добыли разгромные победы
Европа20:59
У Переса появился соперник на выборах
Украина20:05
Сборная Украины опубликовала заявку на товарищеские матчи
Формула 119:40
Руководитель Хаас раскрыл планы команды на Гран-при Канады
ЧМ-202618:30
ЧМ-2026: расписание матчей мундиаля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK