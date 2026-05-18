Ювентус хочет подписать талантливого защитника

Ювентус намерен летом усилиться Антониу Силвой, пишет A Bola.

Напомним, что 22-летний защитник Бенфики считается высокоталантливым игроком. За ним уже давно следят другие европейские топ-клубы.

Контракт Силвы истекает в 2027 году и он не намерен его переподписывать, следовательно клубу придется продать его этим летом.

Ювентус готов предложить игрока 2 млн евро, что его устраивают, но может дать требуемые гарантии, так как в клубе существует неопределенность с тренером.

На текущий момент Трансфермаркт оценивает игрока в 28 млн евро, хотя Бенфика рассчитывает заработать существенно больше.

