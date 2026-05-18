Гвардиола покинет Манчестер Сити по окончании сезона

Источники уверены, что это произойдет после последнего матча.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола покинет клуб по окончании сезона, утверждает Daily Mail.

Напомним, что слухи об уходе испанца ходили уже давно. Теперь же, якобы, клуб официально объявит об этом после последнего матча в сезоне.

По информации издания, Манчестер Сити уже начал рассылать письма с уведомлением о скорой смене тренера своим спонсорам.

Ожидается, что официально это станет подтверждено после матча с Астон Виллой в последнем туре АПЛ.

Под руководством Гвардиолы Манчестер Сити провел 591 матч, в котором добыл 423 победы, 76 ничьих и 92 поражения. Также "горожане" шесть раз выиграли АПЛ, один раз Лигу чемпионов, трижды Кубок Англии и пять раз Кубок английской лиги.

