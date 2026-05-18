Лион определился с судьбой Яремчука

Спортивный директор Лиона Матье Луи-Жан рассказал о судьбе Романа Яремчука.

Напомним, что украинец присоединился к французскому клубу зимой. Он провел 11 матчей в Лиге 1, отличившись четырьмя голами и ассистом.

Лион мог бы выкупить форварда за 5 млн евро, но летом Яремчук вернется в Олимпиакос.

Также французский клуб не будет пытаться бороться и за Эндрика, так что вскоре Лиону придется искать себе новых нападающих.

Ранее также сборная Украина официально представила нового тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!