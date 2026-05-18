Звезда сборной Испании пропустит старт ЧМ-2026

Ламин Ямаль не сыграет против Кабо-Верде.

Нападающий Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль пропустит первый матч ЧМ-2026, пишет The Athletic.

Напомним, что 18-летний вингер получил травму в матче с Сельтой еще 22 апреля.

Именно эта травма не позволит Ямалю сыграть на первом матче сборной против Кабо-Верде. А следующий матч против Саудовской Аравии пока находится под вопросом.

Издание утверждает, что RFEF находится в тесном контакте с футболистом, клубом и медицинским штабом, чтобы следить за темпами восстановления испанца.

В текущем сезоне Ламин Ямаль провел 45 матчей, отличившись 24 голами и 18 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Ханси Флик официально продлил контракт с Барселоной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!