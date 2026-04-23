Ямаль выбыл до конца сезона

Вингер Барселоны Ламин Ямаль более не сыграет в этом сезоне, пишет пресс-служба клуба.

Напомним, что 18-летний испанец травмировался в матче с Сельтой.

Медицинский штаб каталонцев провел обследование и диагностировал у игрока разрыв задней поверхности бедра.

Восстановление Ямаля займет окол месяца, так что в этом сезоне футболист больше не сыграет. Однако при этом испанец должен успеть восстановиться к чемпионату мира.

Ранее также сообщалось, что Реал также потерял игроков до конца сезона.

