Барселона обратился к сборной Испании с просьбой не перегружать их лидера

После травмы Рафиньи "блауграна" заботится о втором ключевом игроке.

Руководство Барселоны, узнав о травме Рафиньи в играх за национальную сборную, забеспокоилось судьбой второго лидера команды, Ламина Ямаля.

Они обратились в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой повлиять на тренера сборной Испании, чтобы тот не перегружал 19-летнего игрока и не допустил получения им повреждений. Об этом сообщает Diario Sport.

Напомним, что после первой игры национальной команды против Сербии Ямаль не занимался вместе с командой и провел интенсивные тренировки на велотренажере.

Отмечается, что ближайший матч сборной Испании будет товарищеским и состоится 31 марта, во вторник, против Египта.

