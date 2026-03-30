iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона обратился к сборной Испании с просьбой не перегружать их лидера

После травмы Рафиньи "блауграна" заботится о втором ключевом игроке.
Сегодня, 10:35       Автор: Валентина Чорноштан
Ламин Ямаль / Getty Images

Руководство Барселоны, узнав о травме Рафиньи в играх за национальную сборную, забеспокоилось судьбой второго лидера команды, Ламина Ямаля.

Они обратились в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой повлиять на тренера сборной Испании, чтобы тот не перегружал 19-летнего игрока и не допустил получения им повреждений. Об этом сообщает Diario Sport.

Напомним, что после первой игры национальной команды против Сербии Ямаль не занимался вместе с командой и провел интенсивные тренировки на велотренажере.

Отмечается, что ближайший матч сборной Испании будет товарищеским и состоится 31 марта, во вторник, против Египта.

Также не тренировался в общей группе вингер Реала, сборная Бразилии может остаться без ключевого игрока в ближайшей игре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона сборная Испании по футболу Ламин Ямаль

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK