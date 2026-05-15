Многолетний капитан Эвертона покинет команду
Защитник Эвертона Шеймус Коулман объявил, что покинет команду.
Летом у 37-летнего ирландца заканчивается контракт, и, вероятней всего, Коулман завершит карьеру.
Напомним, что защитник провел в структуре Эвертона 17 лет, перейдя в 2009 году из Слайго Роверс.
В 2019 году Коулман получил капитанскую повязку, с которой провел еще 140 игр за "ирисок". Однако в текущем сезоне у ирландца лишь пять матчей в активе.
Также защитник является асболютным рекордсменом клуба по проведенным матчам в АПЛ - 372 матча. В общем же Коулман провел 433 игры, что делает его седьмым игроком в истории Эвертона.
Эвертон уже предложил игроку должность в клубе. Коулман имеет лицензию УЕФА Б, что позволяет ему тренировать аматорские и молодежные команды. На текущий момент Коулман еще не определился касательно своего будущего.
