Многолетний капитан Эвертона покинет команду

Защитник Эвертона Шеймус Коулман объявил, что покинет команду.

Летом у 37-летнего ирландца заканчивается контракт, и, вероятней всего, Коулман завершит карьеру.

Напомним, что защитник провел в структуре Эвертона 17 лет, перейдя в 2009 году из Слайго Роверс.

В 2019 году Коулман получил капитанскую повязку, с которой провел еще 140 игр за "ирисок". Однако в текущем сезоне у ирландца лишь пять матчей в активе.

Также защитник является асболютным рекордсменом клуба по проведенным матчам в АПЛ - 372 матча. В общем же Коулман провел 433 игры, что делает его седьмым игроком в истории Эвертона.

Эвертон уже предложил игроку должность в клубе. Коулман имеет лицензию УЕФА Б, что позволяет ему тренировать аматорские и молодежные команды. На текущий момент Коулман еще не определился касательно своего будущего.

