Манчестер Юнайтед предложил контракт Каррику

Практически не осталось сомнений, что англичанин возглавит манкунианцев.

Майкл Каррик станет главным тренером Манчестер Юнайтед.

Сразу ряд источников и изданий сообщили, что манкунианцы наконец предложили 44-летнему тренеру контракт.

Речь идет о трехлетнем соглашении, возможно, по схеме 2+1. Совладелец клуба сэр Рэтклифф лично одобрил назначение Каррика.

Клуб надеется уладить все детали до последнего домашнего матча с Ноттингемом.

Также весь тренерский штаб Каррика сохранит свои должности, а также дополнительно будет нанят тренер по стандартным положениям.

Ранее также сообщалось, что капитан Эвертона покинет команду.

