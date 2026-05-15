Малиновский покинет Дженоа и станет свободным агентом

Украинский полузащитник Руслан Малиновский готовится к новому этапу в своей карьере.

Дженоа официально сообщила, что 33-летний игрок покинет клуб после окончания текущего сезона. Малиновский станет свободным агентом, поскольку срок его контракта истекает.

Малиновский присоединился к Дженоа в августе 2023 года, перейдя из французского Марселя на условиях годовой аренды с правом выкупа.

Несмотря на периодические травмы и высокую конкуренцию, Малиновский показывает впечатляющие индивидуальные результаты в текущем сезоне итальянской Серии А. В сезоне 2025/2026 украинский игрок провел за "Дженоа" 33 матча в рамках чемпионата Италии, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи.

Турецкий Трабзонспор является главным претендентом на подписание Малиновского.

