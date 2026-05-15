iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Малиновский покинет Дженоа и станет свободным агентом

Дальше Турция?
Сегодня, 18:15       Автор: Василий Войтюк
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Украинский полузащитник Руслан Малиновский готовится к новому этапу в своей карьере.

Дженоа официально сообщила, что 33-летний игрок покинет клуб после окончания текущего сезона. Малиновский станет свободным агентом, поскольку срок его контракта истекает.

Малиновский присоединился к Дженоа в августе 2023 года, перейдя из французского Марселя на условиях годовой аренды с правом выкупа. 

Несмотря на периодические травмы и высокую конкуренцию, Малиновский показывает впечатляющие индивидуальные результаты в текущем сезоне итальянской Серии А. В сезоне 2025/2026 украинский игрок провел за "Дженоа" 33 матча в рамках чемпионата Италии, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи.

Турецкий Трабзонспор является главным претендентом на подписание Малиновского. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: mmamania.com
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский

Статьи по теме

Турецкий клуб ожидает окончательного ответа от Малиновского по поводу перехода Турецкий клуб ожидает окончательного ответа от Малиновского по поводу перехода
Президент турецкого клуба подтвердил трансфер Малиновского Президент турецкого клуба подтвердил трансфер Малиновского
Дженоа попытается отговорить Малиновского от перехода в турецкий клуб Дженоа попытается отговорить Малиновского от перехода в турецкий клуб
Малиновский может пополнить компанию украинцев в команде из чемпионата Турции Малиновский может пополнить компанию украинцев в команде из чемпионата Турции

Видео

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
Довбик вернулся к тренировкам с Ромой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: поединок Ливерпуля, матчи украинских лиг
просмотров
Свитолина одолела Швентек и сыграет в финале турнира в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко вплотную приблизился к лидерам
просмотров
УПЛ: Кудровка отправила Рух в переходные матчи
просмотров

Последние новости

Европа20:15
Скандальный форвард попал в итоговую заявку своей сборной на ЧМ-2026
Европа19:35
Бавария дала однолетние контракты двум ветеранам
Бокс18:25
Уордли активировал опцию реванша с Дюбуа
Европа18:15
Малиновский покинет Дженоа и станет свободным агентом
Европа17:40
Манчестер Юнайтед предложил контракт Каррику
Европа16:40
Многолетний капитан Эвертона покинет команду
Европа и мир15:30
Чемпионат мира по хоккею-2026: матчи Канада - Швеция и Финляндия - Германия откроют турнир в элитном дивизионе
Бокс14:12
Промоутер назвал следующего соперника Дюбуа после победы над Уордли
Европа13:42
Моуринью готовится возглавить Реал, а Бенфика уже определилась с заменой
Украина13:10
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Будкивский догнал Пономаренко на вершине, Итодо и Сторчоус подтянулись в тройку преследователей лидеров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK