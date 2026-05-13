Довбик вернулся к тренировкам с Ромой

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик вернулся к тренировкам после травмы.

Об этом сообщила пресс-служба римского клуба, опубликовав соответствующие видео и фото с сегодняшнего занятия на базе в Тригории.

28-летний украинец работал вместе с командой, начав набирать форму после повреждения и процесса восстановления.

Напомним, что Довбик получил повреждение сухожилия левого бедра 6 января во время матча Серии А с Лечче. Сначала медики прибегли к консервативному лечению, однако затем украинец перенес операцию.

В нынешнем сезоне украинский форвард успел провести за Рому во всех турнирах 17 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

