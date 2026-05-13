iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой

Украинский нападающий "джаллоросси" восстановился от травмы.
Сегодня, 16:55       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик вернулся к тренировкам после травмы.

Об этом сообщила пресс-служба римского клуба, опубликовав соответствующие видео и фото с сегодняшнего занятия на базе в Тригории.

Читай также: Рома намерена обменять Довбика на другого нападающего

28-летний украинец работал вместе с командой, начав набирать форму после повреждения и процесса восстановления.

Напомним, что Довбик получил повреждение сухожилия левого бедра 6 января во время матча Серии А с Лечче. Сначала медики прибегли к консервативному лечению, однако затем украинец перенес операцию.

В нынешнем сезоне украинский форвард успел провести за Рому во всех турнирах 17 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Рома приняла окончательное решение по поводу будущего Довбика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

Статьи по теме

Рома вырвала важнейшую победу в матче с Пармой Рома вырвала важнейшую победу в матче с Пармой
Рома намерена обменять Довбика на другого нападающего Рома намерена обменять Довбика на другого нападающего
"Не знаю, сможет ли вернуться": Тренер Ромы рассказал о состоянии травмированного Довбик "Не знаю, сможет ли вернуться": Тренер Ромы рассказал о состоянии травмированного Довбик
УПЛ: Динамо обыграло Колос, ЛНЗ победил Полтаву, Шахтер встретится с Оболонью УПЛ: Динамо обыграло Колос, ЛНЗ победил Полтаву, Шахтер встретится с Оболонью

Видео

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
Довбик вернулся к тренировкам с Ромой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Забарный против Ланса и Кубка Италии
просмотров
Свитолина прошла в 1/4 финала турнира в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко вплотную приблизился к лидерам
просмотров
УПЛ: Динамо обыграло Колос, ЛНЗ победил Полтаву, Шахтер встретится с Оболонью
просмотров

Последние новости

Украина18:10
УПЛ: Динамо обыграло Колос, ЛНЗ победил Полтаву, Шахтер встретится с Оболонью
Украина17:45
Динамо с голом Ярмоленко одолело Колос, ЛНЗ обыграл Полтаву
Украина17:15
Матч УПЛ перенесли из-за воздушной тревоги
Европа16:55
Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
Украина16:20
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко вплотную приблизился к лидерам
Формула 114:58
Талантливый пилот Мерседеса может перейти в Феррари
НБА14:27
Уорриорз продлили контракт с Керром и сделали ему рекордную зарплату
ММА13:51
Еще один украинец дебютирует в UFC
Европа13:31
Родри близок к контракту, но не с Реалом
Бокс12:53
Уоррен высказался о потенциальном бое Дюбуа и Итаумы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK