Рома приняла окончательное решение по поводу будущего Довбика

"Джаллоросси" занялись кадровыми вопросами на следующий сезон.
Сегодня, 13:59       Автор: Игорь Мищук


Рома определилась со списком игроков, с которыми готова распрощаться во время летнего трансферного окна.

В перечень футболистов, которые не входят в планы "джаллоросси" на следующий сезон, попал и украинский нападающий Артем Довбик, который сейчас восстанавливается после травмы и в нынешней кампании больше не сыграет.

Читай также: Рома собирается выкупить арендованного конкурента Довбика

Как сообщает Corriere dello Sport, также римский клуб должны будут покинуть Брайан Сарагоса, Лоренцо Вентурино, Эван Фергюсон, Константинос Цимикас, Стефан Эль-Шаарави и Зеки Челик. Отмечается, что окончательное решение по поводу прекращения сотрудничества с этими игроками уже принято.

Пока остается открытым вопрос по поводу будущего в составе Ромы Пауло Дибалы, Лоренцо Пеллегрини, Девайна Ренша, Анхелиньо и Брайана Кристанте.

Кроме того, для соблюдения требований финансового фейр-плей и получения прибыли римский клуб может рассмотреть варианты продажи Ману Коне и Эвана Ндика.

Напомним, что Довбик до января, когда получил травму, успел провести за Рому в нынешнем сезоне 17 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Довбик может переехать в Англию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

Довбик может переехать в Англию Довбик может переехать в Англию
Рома собирается выкупить арендованного конкурента Довбика Рома собирается выкупить арендованного конкурента Довбика
Хет-трик Малена принес Роме разгромную победу над аутсайдером Серии А Хет-трик Малена принес Роме разгромную победу над аутсайдером Серии А
Промоутер Джошуа сообщил, когда планируют устроить бой с Фьюри Промоутер Джошуа сообщил, когда планируют устроить бой с Фьюри

Видео

Усик и Верхувен провели битву взглядов
Усик и Верхувен провели битву взглядов

