Рома приняла окончательное решение по поводу будущего Довбика

Рома определилась со списком игроков, с которыми готова распрощаться во время летнего трансферного окна.

В перечень футболистов, которые не входят в планы "джаллоросси" на следующий сезон, попал и украинский нападающий Артем Довбик, который сейчас восстанавливается после травмы и в нынешней кампании больше не сыграет.

Как сообщает Corriere dello Sport, также римский клуб должны будут покинуть Брайан Сарагоса, Лоренцо Вентурино, Эван Фергюсон, Константинос Цимикас, Стефан Эль-Шаарави и Зеки Челик. Отмечается, что окончательное решение по поводу прекращения сотрудничества с этими игроками уже принято.

Пока остается открытым вопрос по поводу будущего в составе Ромы Пауло Дибалы, Лоренцо Пеллегрини, Девайна Ренша, Анхелиньо и Брайана Кристанте.

Кроме того, для соблюдения требований финансового фейр-плей и получения прибыли римский клуб может рассмотреть варианты продажи Ману Коне и Эвана Ндика.

Напомним, что Довбик до января, когда получил травму, успел провести за Рому в нынешнем сезоне 17 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Довбик может переехать в Англию.

