Довбик может переехать в Англию

Может стать одноклубником украинца в Эвертоне.

Рома рассматривает продажу Артёма Довбика этим летом. Основная причина, по которой римляне хотят расстаться с украинцем, - его постоянные травмы.

По данным Goodison News, 28-летний игрок может переехать в чемпионат Англии, в Эвертон, где выступает Виталий Миколенко.

Как сообщает источник, ещё этой зимой "ириски" интересовались услугами Артёма, однако тогда клубы не сумели прийти к единогласному решению касательно трансфера.

Однако этим летом Рома может быть более сговорчивой в переговорах, чтобы Довбик покинул итальянскую команду. Напомним, что последний раз нападающий выходил на поле за римлян в январе 2026 года.

Добавим, что в свою очередь Эвертон принял решение по Виталию Миколенко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!