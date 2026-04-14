iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Довбик может переехать в Англию

Сегодня, 14:54       Автор: Валентина Чорноштан
Артем Довбик / Getty Images

Рома рассматривает продажу Артёма Довбика этим летом. Основная причина, по которой римляне хотят расстаться с украинцем, - его постоянные травмы.

По данным Goodison News, 28-летний игрок может переехать в чемпионат Англии, в Эвертон, где выступает Виталий Миколенко.

Как сообщает источник, ещё этой зимой "ириски" интересовались услугами Артёма, однако тогда клубы не сумели прийти к единогласному решению касательно трансфера.

Однако этим летом Рома может быть более сговорчивой в переговорах, чтобы Довбик покинул итальянскую команду. Напомним, что последний раз нападающий выходил на поле за римлян в январе 2026 года.

Добавим, что в свою очередь Эвертон принял решение по Виталию Миколенко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома эвертон артем довбик

Популярное на сайте

Футбол сегодня: ответные матчи ЛЧ, Барса против Атлетико, Ливерпуль сыграет с ПСЖ
просмотров
УПЛ: утверждены даты матчей 25-го тура и перенесенного поединка Заря - Шахтер
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров

Последние новости

Европа14:54
Довбик может переехать в Англию
Бокс14:31
Леннокс Льюис поддержал решение Джошуа не отвечать Фьюри
Европа14:13
Известно, почему Лунин решил остаться в Мадриде
НХЛ13:49
НХЛ определила всех участников плей-офф сезона-2025/26
Бокс13:23
Не лидер, но близко. Фьюри получил новую позицию в рейтинге The Ring
Европа12:53
Бавария хочет усилить атаку за счет вингера Ньюкасла
НБА12:31
Стали известны сроки восстановления звезд Лейкерс перед плей-офф НБА
Формула 111:57
Отменённые этапы Ф1 могут частично восстановить
Украина11:27
Игрок Полесья достиг отметки в 100 матчей
Европа11:06
Молодой хавбек Реала может покинуть команду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK