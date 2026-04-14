Миколенко на выход? Эвертон принял решение по украинцу

Виталия Миколенко, у которого истекает контракт с Эвертоном этим летом, может продлить соглашение с "ирисками".

По данным The Athletic, руководство команды из Ливерпуля рассматривает опцию в текущем контракте Миколенко о продлении соглашения с украинским защитником еще на один год.

Таким образом, они хотят сохранить его стоимость, а летом 2027 года планируют провести переговоры о новом долгосрочном контракте. Добавим, что в этом сезоне он провел 30 матчей, в которых отметился одним ассистом.

Также отмечается, что Эвертон рассматривает подписание еще одного защитника, чтобы усилить конкуренцию на позиции Виталия и улучшить его игру на поле.

