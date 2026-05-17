Эвертон - Сандерленд 1:3: обзор матча и результат игры 17.05.2026

В воскресенье, 17 мая, Эвертон принимал на своем поле Сандерленд в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги.

Команда Дэвида Мойеса вела в противостоянии, но позволила сопернику совершить камбек и вырвать волевую победу со счетом 3:1.

Первый тайм поединка остался за Эвертоном, который ушел на перерыв с минимальным преимуществом благодаря голу Мерлина Реля на 43-й минуте.

Тем не менее во второй половине встречи Брайан Бробби восстановил паритет в матче на 59-й минуте. В итоге даже ничейный счет "ирискам" удержать не удалось. Под конец встречи Энцо Ле Фе вывел вперед уже Сандерленд, а в компенсированное к поединку время Вильсон Изидор закрепил победный для "черных котов" результат.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел на игру в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Набрав 51 балл, Сандерленд поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. Эвертон с 49 очками расположился на 11-й позиции.

Статистика матча Эвертон - Сандерленд 37-го тура чемпионата Англии

Эвертон - Сандерленд 1:3

Голы: Рель, 43 - Бробби, 59, Ле Фе, 81, Изидор, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 1.10 - 0.73

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 10 - 7

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 3 - 2

Фолы: 14 - 9

Эвертон: Пикфорд - О'Брайен (Коулман, 88), Тарковски, Кин, Миколенко - Ироегбунам, Гарнер - Рель, Дьюзбери-Холл, Ндиайе - Бету (Барри, 73).

Сандерленд: Руфс - Гертрейда, Мукиэле, Альдерете (О'Ниен, 23), Мандава - Джака, Садики (Ригг, 77) - Хьюм (Тальби, 60), Ле Фе, Ангуло (Диарра, 77) - Бробби (Изидор, 77).

Предупреждения: Ироегбунам, О'Брайен.

