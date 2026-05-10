УЕФА могут ограничить количество английских клубов в ЛЧ

В Европе выступили против шести английских клубов в еврокубках.
Сегодня, 13:22       Автор: Валентина Чорноштан
АПЛ лого / Getty Images

Авторитетное издание The Times сообщает, что УЕФА просят не допускать в Лигу чемпионов более пяти клубов из одной лиги.

Отмечается, что ведущие европейские клубы будут оказывать давление на УЕФА с целью ограничить представительство одной страны пятью командами.

В пример приводят клубы АПЛ, от которой в нынешнем сезоне Лиги чемпионов выступали шесть команд, а именно: Манчестер Сити, Ливерпуль, Арсенал, Ньюкасл, Челси и Тоттенхэм.

Руководители других европейских клубов считают, что английские команды могут ещё больше обогатиться благодаря участию в еврокубковых турнирах, хотя чемпионат Англии и без того считается самым богатым среди всех топ-5 европейских лиг.

Тем временем ФИФА изменила дисциплинарный кодекс, смягчив наказания при признании вины.

