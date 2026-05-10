Фил Пресси оценил прогресс Максима Шульги

Главный тренер фарм-клуба G-Лиги Мейн Селтикс Фил Пресси рассказал о развитии Максима Шульги, который по ходу сезона выступал как за Бостон Селтикс, так и за фарм-команду.

Наставник отметил универсальность игрока и заявил, что, выступая в колледже, Макс играл на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, а в их системе выполнял роль основного плеймейкера.

Также Фил Пресси высказал мнение, что из-за перехода в Бостон Шульге пришлось адаптироваться, однако уже заметен прогресс, особенно в стабильности броска и уверенности в атаке.

По словам тренера, украинскому баскетболисту нужно продолжать развиваться в наборе очков, а также прибавлять в защите и на подборах, чтобы закрепиться в ротации на уровне НБА.

