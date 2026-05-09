Чемпион НБА 2023 решил обменять всех игроков, кроме одного

Владелец Денвера Джош Кронке принял решение обменять всех игроков, кроме Николы Йокича, после провального сезона-2025/26.

Напомним, что Наггетс попали в плей-офф НБА, однако в первом раунде вылетели от Миннесоты со счётом 2–4.

Такой провал в начале постсезона повлиял на решение владельца команды провести масштабные обмены игроков.

"Думаю, мы будем открыты для любых вариантов, кроме обмена Йокича. Думаю, что здоровая команда была бы способна на 60–65 побед, но мы так и не смогли её увидеть. Поэтому и говорю, что повторение не исключено, потому что верю в этот коллектив", — сказал Кронке.

Добавим, что Никс показал лучший показатель разницы очков в постсезоне НБА.

