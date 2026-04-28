Никола Йокич покорил рекорд Леброна

В ночь на 28 апреля Денвер дал бой Миннесоте. Их ключевой игрок Никола Йокич оформил трипл-дабл, который помог Наггетс победить "волков".

Помимо хорошей новости для их фанатов, о том, что Денвер всё ещё остаётся в борьбе в плей-офф и имеет шанс выйти в следующий раунд (счёт в серии - 2:3 в пользу Тимбервулвз), выдающимся достижением отметился их лидер.

Никола Йокич набрал 27 очков, 12 подборов и 16 передач, тем самым оформив 221-й трипл-дабл в карьере с учётом плей-офф и регулярного чемпионата. Кроме этого, он в 20-й раз оформил трипл-дабл с 20+ очками в плей-офф, ранее такое достижение удавалось только Леброну Джеймсу.

Nikola Jokic has recorded his 20th career 20-point triple-double in the playoffs, joining LeBron James (26 times) as the only two players with at least 20 20-point triple-doubles in NBA playoff history. pic.twitter.com/RWzmGEZGvU — OptaSTATS (@OptaSTATS) April 28, 2026

Добавим, что по количеству трипл-даблов серб сравнялся с Расселлом Уэстбруком, который ранее единолично лидировал в истории НБА по этому показателю.

Результаты матчей плей-офф НБА, вы можете узнать на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!