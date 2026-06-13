iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сборную Англии обокрали в США

У англичан украли бутсы, мячи и форму.
Сегодня, 09:21       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки сборной Англии / Getty Images
Игроки сборной Англии / Getty Images

Сборную Англии ограбили во время перевозки груза из Флориды на базу команды в Канзас-Сити.

Как передаёт Daily Mail, были украдены бутсы игроков, официальные мячи турнира и часть тренировочной экипировки.

Полиция Канзас-Сити уже начала расследование и проверяет обстоятельства возможной кражи имущества англичан.

Добавим, что в субботу, 13 июня, команда должна была провести первую тренировку, но теперь этот процесс усложняется.

К слову, ранее в Канзас-Сити произошла стрельба у базы сборной Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: грабеж сборная Англии по футболу

Статьи по теме

"Не нойте!": Руни жёстко ответил хейтерам состава Англии "Не нойте!": Руни жёстко ответил хейтерам состава Англии
"Мы выиграем как команда": Тухель жёстко осадил звёздного игрока Англии "Мы выиграем как команда": Тухель жёстко осадил звёздного игрока Англии
В Канзас-Сити произошла стрельба у базы сборной Англии В Канзас-Сити произошла стрельба у базы сборной Англии
Беллингем назвал главные проблемы Англии на ЧМ-2026 Беллингем назвал главные проблемы Англии на ЧМ-2026

Видео

Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии
Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Бразилии и Турции в рамках ЧМ
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа10:47
Экс-хавбек Реала близок к уходу из футбола
Бокс10:12
Усик встретился с Трампом
Бокс09:48
Кабайел привлёк легенду бокса, чтобы тот заставил Усика выйти на ринг
ЧМ-202609:21
Сборную Англии обокрали в США
Формула 108:55
Гран-при Испании: Норрис первый после второй практики
ЧМ-202608:47
Стало известно, сыграет ли Неймар против Марокко
ЧМ-202608:40
ЧМ-2026: Анонс дня — Катар против Швейцарии, Бразилия – Марокко, Гаити – Шотландия
НБА08:21
Бостон включился в гонку за Адетокумбо
ЧМ-202607:56
Лидер сборной США выбыл из-за травмы
ЧМ-202607:37
ЧМ-2026: Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной, США переиграла Парагвай
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK