Сборную Англии обокрали в США

У англичан украли бутсы, мячи и форму.

Сборную Англии ограбили во время перевозки груза из Флориды на базу команды в Канзас-Сити.

Как передаёт Daily Mail, были украдены бутсы игроков, официальные мячи турнира и часть тренировочной экипировки.

Полиция Канзас-Сити уже начала расследование и проверяет обстоятельства возможной кражи имущества англичан.

Добавим, что в субботу, 13 июня, команда должна была провести первую тренировку, но теперь этот процесс усложняется.

К слову, ранее в Канзас-Сити произошла стрельба у базы сборной Англии.

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