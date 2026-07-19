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Футбол

Сака повторил достижение 1986 года

Сака догнал Месси, Дэвида и Дембеле.
Сегодня, 07:50       Автор: Валентина Чорноштан
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

Букайо Сака сумел оформить четвёртый хет-трик на чемпионате мира‑2026, тем самым повторив достижение 1986 года.

Полузащитник сборной Англии и Арсенала стал автором четвёртого хет‑трика на чемпионате мира, отличившись в матче за третье место.

Ранее по три мяча в одном матче на нынешнем Мундиале также забивали Лионель Месси, Джонатан Дэвид и Усман Дембеле. В последний раз сразу четыре хет‑трика на одном чемпионате мира были зафиксированы в 1986 году.

Кроме того, Сака стал лишь четвёртым футболистом в истории сборной Англии, оформившим хет‑трик на чемпионате мира. До него это удавалось Джеффу Херсту (1966), Гари Линекеру (1986) и Гарри Кейну (2018).

Ранее игрок сборной Аргентины  уничтожил миф о "лёгкой" сетке своей национальной команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии по футболу Букайо Сака

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