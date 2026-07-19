Сака повторил достижение 1986 года
Букайо Сака сумел оформить четвёртый хет-трик на чемпионате мира‑2026, тем самым повторив достижение 1986 года.
Полузащитник сборной Англии и Арсенала стал автором четвёртого хет‑трика на чемпионате мира, отличившись в матче за третье место.
Ранее по три мяча в одном матче на нынешнем Мундиале также забивали Лионель Месси, Джонатан Дэвид и Усман Дембеле. В последний раз сразу четыре хет‑трика на одном чемпионате мира были зафиксированы в 1986 году.
Only four men have scored a World Cup hat-trick for England:— Squawka (@Squawka) July 18, 2026
◎ Geoff Hurst (1966)
◎ Gary Lineker (1986)
◎ Harry Kane (2018)
◉ Bukayo Saka (2026)
Joining some legendary names. 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/5sBFTUzapo
Кроме того, Сака стал лишь четвёртым футболистом в истории сборной Англии, оформившим хет‑трик на чемпионате мира. До него это удавалось Джеффу Херсту (1966), Гари Линекеру (1986) и Гарри Кейну (2018).
Ранее игрок сборной Аргентины уничтожил миф о "лёгкой" сетке своей национальной команды.
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